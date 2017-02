Haushaltsgeräte mieten statt kaufen: Der Vorreiter kommt aus Ebensee

EBENSEE. Oberösterreichischer Elektrohändler bietet seit Jahren an, was deutsche Konzerne jetzt testen.

Horst Neuböck vermietet schon rund ein Viertel seiner Ware. Bild: privat

Horst Neuböck scheint nicht leicht etwas aus der Ruhe zu bringen. Doch das wurmt ihn offenbar wirklich: Dass die deutschen Konzerne Otto und MediaMarkt mit einer angeblich neuen Idee groß in der Öffentlichkeit auftreten, die er selbst mit seinem Partnernetzwerk seit 17 Jahren erfolgreich lebt: Mieten statt kaufen.

Ganz im Sinne der Shared Economy hatte sich der Ebenseer Elektrohändler bereits 1999 gedacht, es wäre doch schlau, den Kunden Haushaltsgeräte auch zum Mieten anzubieten. Die Idee fand Anklang. Heute hat er über sein Partnernetzwerk Club Weiss (www.mietenstattkaufen.info), das sind österreichweit 280 Elektrofachhändler, 12.000 Mietverträge für Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler, Dampfgarer, E-Herde, Staubsauger und ähnliche Haushaltsgeräte.

Vorteil: Reparaturen

"In den vergangenen drei Jahren haben wir jährlich ein Plus von zehn bis 20 Prozent verzeichnet", sagt Neuböck. "Viel mehr Menschen wollen nutzen statt besitzen. Besonders die Jungen sind so geprägt." Rund ein Viertel seiner Geräte vermietet er schon. 2500 Neuverträge schlossen die Österreicher über den Club Weiss bisher jährlich ab.

In Ebensee wird das Miet-Modell mit allen Händlern zentral abgerechnet. Die Kunden verpflichten sich, 66 Monate Miete zu zahlen, dann gehört das Gerät ihnen bzw. wird es gegen ein neues ausgetauscht. Bei einer Waschmaschine fallen monatlich rund 25 Euro an, inklusive Waschmittel, das beim Händler abzuholen ist. "Wir achten darauf, dass wir die Zusatzstoffe aus Österreich beziehen."

Der klare Vorteil für die Kunden ist, dass sie sich nicht um Reparaturen kümmern müssen. Das erledigt der Besitzer, also der Händler.

Der Otto-Konzern testet dieses Geschäftsmodell seit Kurzem, allerdings mit einer viel kürzeren Mindestmietzeit von drei Monaten. Der Mietpreis sinkt, je länger die Mietdauer ist. Die Geräte sind nicht neu, sondern "neuwertig", heißt es. Beim Online-Händler Unito in Österreich (Otto, Quelle, Universal) will man erst die Ergebnisse der Testläufe in Deutschland abwarten, bevor man sich frühestens ab 2018 ins Miet-Modell stürzt.

Inzwischen vergrößert Neuböck mit seinen Elektrohändlern die Angebotspalette für Mietgeräte: Ab März kommen Fernsehgeräte und Espressomaschinen (samt Kaffee-Option einer Vorarlberger Rösterei) dazu. Zielpublikum sind nicht unbedingt Menschen mit knappem Budget, sondern solche, die gerne Leistungen im Paket kaufen. Von Jung bis Alt – auch ein 91-Jähriger hat eine Waschmaschine gemietet, erzählt Neuböck.

