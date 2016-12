Handel: Hohe Frequenz nur in den Zentren

LINZ. "Über dem Ergebnis des Vorjahres" werden die Umsätze im Weihnachtsgeschäft heuer liegen, sagt die Centerleiterin des Passage Linz, Monika Sandberger.

Monika Sandberger Bild: cityfoto.at

Das ist die Zwischenbilanz nach dem langen Wochenende mit 8. Dezember und drittem Advent.

Was sich aus den Aussagen der Händler herauslesen lässt: Vor allem in größeren Innenstädten und Einkaufszentren war die Frequenz am vergangenen Samstag hoch, in kleineren Städten dagegen durchwachsen. "Der heutige Samstag entsprach leider nicht unseren Erwartungen. Unter der Woche hatten wir mehr Frequenz", sagt Waltraud Seidl von Betten Ammerer in Schärding. Und auch Marcus Tulach vom Wirtschaftsforum Bad Ischl spricht von Kaufzurückhaltung am Samstag, dafür aber höherer Frequenz in den Tagen davor. Franz Moser vom SEP im Gmunden führt dies zum Teil auch auf das schöne Wetter zurück.

Düfte, Schmuck und Bücher

Sehr zufrieden ist dagegen Ernst Kirchmayr mit dem Ergebnis in seinen Einkaufszentren PlusCity und Lentia City. "Die Kundenfrequenz und die Kauflust haben die Erwartungen sowohl von Handel als auch Gastronomie deutlich übertroffen." Besonders gefragt waren an diesem Wochenende Düfte und Kosmetik, Schmuck und Bücher.

