"Hätten uns gefreut, wenn Lenzing hier gebaut hätte"

WIEN/LENZING. Investitionsentscheidung gefallen: Lenzing AG errichtet neues Spezialfaserwerk um 275 Millionen Euro in Alabama.

Lenzing-Chef Stefan Doboczky: „Der Markt in den USA ist positiv für uns.“ Bild: apa

Etwas enttäuscht sind Repräsentanten der Region, dass der Faserhersteller Lenzing seine neue Tencel-Anlage nicht in Lenzing, sondern im US-Bundesstaat Alabama bauen wird. OÖN-Leser wissen um die nun offiziell bestätigte Entscheidung seit zwei Wochen.

Es geht um ein Investitionsvolumen von umgerechnet 275 Millionen Euro und eine Kapazität von 90.000 Tonnen. Anfang 2019 soll das Werk in den Südstaaten schon in Betrieb genommen werden. 165 Mitarbeiter werden neu aufgenommen. Letztlich haben die attraktiven Förderungen, die niedrigen Energiepreise und der Dollarraum den Ausschlag für die Investition pro USA contra Österreich gegeben.

Der anfangs skeptische Betriebsrat ist mit der Entscheidung des Lenzing-Managements jetzt zufrieden. Betriebsratschef Johann Schernberger sagt, es werde ja keine Produktion verlagert. Wichtig sei, dass die Forschung in Lenzing sei und die Eigenentwicklungen verstärkt würden. Auch die VP-Nationalratsabgeordnete Angelika Winzig verweist auf die Forschung am Stammsitz des Unternehmens und jüngste Zusagen, auch am Standort zu investieren.

Einzig der Bürgermeister der Marktgemeinde – selbst früher in dem Leitbetrieb tätig – Rudolf Vogtenhuber sagt, dass Lenzing mit dem Personalsparprogramm der vergangenen Jahre Vertrauen verloren habe, das wieder aufgebaut werden müsse. Die Investitionsentscheidung für den Standort wäre umso schöner gewesen. Der SP-Politiker sagt, jede Entscheidung in dem Unternehmen betreffe die gesamte Region.

Trump hatte keinen Einfluss

Lenzing-Chef Stefan Doboczky verteidigt den Entschluss für die USA: "Der Markt in den USA ist positiv, die Nachfrage nach Textilanwendungen und Vliesstoffen uneingeschränkt hoch." Der Standort Alabama habe auch Vorteile auf der Kosten- und Logistikseite: "Dort haben wir bereits ein Werk, es gibt genug Land, und das Gebiet liegt in Küstennähe."

Doboczky sagt, es sei keine Entscheidung gegen Österreich, sondern eine für die USA gewesen. Die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten habe dabei keine Rolle gespielt: "Wenn Donald Trump über Lenzing eine Aussage machen würde, würden wir uns freuen, dass er Lenzing überhaupt kennt." (rom/sib)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 20 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema