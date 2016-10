HTI: Für Minderheitsaktionäre "ein Trauerspiel"

ST. MARIEN. Autozulieferer steht vor erneutem Eigentümerwechsel – Auch 2016 schreibt Gruppe Verluste.

Vorstand Peter Glatzmeier Bild: (HTI)

Monate war der Autozulieferer HTI mit seinem Geschäftsbericht 2015 säumig. Mehrmals wurde die Veröffentlichung verschoben, weil erst ein finanzkräftiger Partner her musste, damit überhaupt eine Bilanz erstellt werden konnte. Wie in Großteilen der Wochenend-Ausgabe berichtet, erhält HTI 41 Millionen Euro frisches Kapital, 26 Millionen davon, um alte Kredite zu bedienen.

Wer der neue Haupteigentümer sein wird, sagte Vorstandschef Peter Glatzmeier auf Anfrage am Montag nicht. Noch im Oktober werden alle Vereinbarungen abgeschlossen. Dann werde der "Kontrollwechsel" bekannt gegeben.

Mit dem Ausstieg des Luxemburger Finanzinvestors Metric Capital Partners (MCP) verabschiedet sich im Oktober der vom 92-Prozent-Eigentümer entsandte Finanzvorstand Phil Dougall. Auch der Aufsichtsrat wird neu besetzt. Die für August geplant gewesene Hauptversammlung wird voraussichtlich im November stattfinden, sagt Glatzmeier. Eine Einladung gibt es, sobald der neue Hauptgesellschafter bekannt gegeben wird.

Anfang 2016 Aufträge verloren

Für die Minderheitsaktionäre ist die Entwicklung des Unternehmens "ein Trauerspiel". Die Investoren, die allesamt viel Geld verloren haben, warten nur noch auf das Angebot zum Squeeze Out, also ein Abfindungsangebot. Dies war mit dem Einstieg der Luxemburger in Aussicht gestellt worden. Die Aktie notiert bei unter einem Euro, 2008 waren es 50 bis 60 Euro.

Die HTI-Gruppe kommt seit Jahren nicht aus der Verlustzone, auch für das laufende Jahr wird ein negatives Ergebnis erwartet. In Oberösterreich gehört der Druckgusshersteller Gruber & Kaja zur Gruppe. Diese Firma schreibt seit 2008 Verluste. Anfang 2016 sind einige Aufträge ausgelaufen, das hat zu einem Mitarbeiterabbau von rund 30 Leuten geführt. Etwa 270 Personen sind dort beschäftigt.

Glatzmeier sagt, diese Aufträge seien "zu einem Großteil kompensiert". In den gleichzeitig mit dem Vorjahresbericht vorgelegten Halbjahreszahlen spiegelt sich das noch nicht: Der Umsatzrückgang um 16 Prozent von 64 auf 54 Millionen Euro wird mit diesen "Projektausläufen" argumentiert.

Aktuelle Finanzierungsvereinbarungen enthalten die Klausel "pay if you can", also "zahle, wenn du kannst". Das geht aus dem Geschäftsbericht hervor. Für Glatzmeier bedeutet das nicht "das letzte Aufbäumen". Das sei eine sehr gute Nachricht, weil das der Gesellschaft "zusätzlichen Liquiditätsspielraum" gebe und ein "Bekenntnis der Eigentümer zum Unternehmen" darstelle.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 4 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema