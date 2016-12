Gruber & Kaja schickt seine komplette Mannschaft auf Kurzarbeit

an fai1,

nein sicher nicht, das ist auch nicht die Aufgabe der Gewerkschaft. Nur eine Frage nebenbei,

- was macht die Gewerkschaft, wenn eine Unternehmen Mitarbeiter entlässt?

- was macht die Gewerkschaft, wenn ein Unternehmen in Konkurs geht?

- Ist die Gewerkschaft nur dann gefordert, wenn es darum geht die letzte Ölung zu verteilen?



Die Gewerkschaft hat Mitarbeiterkapital hinter sich. Ein Teil dieser Mitarbeiter hat Kredite bei Banken laufen. Wenn diese arbeitslos werden, zittert die Bank ob der Rückzahlung dieser Kredite. Nur als Beispiel, ist das ein Verhandlungspunkt mit der Bank und der Firma gemeinsam eine Lösung in unterschiedlichen Punkten zu finden. So gibt es viele Lösungsansätze.



Die Zeit der Arbeitskämpfe einer Gewerkschaft ist vorbei. Es gibt viele Ansätze. Gemeinsam mit der Bank, dem Dienstgeber und der Gewerkschaft als Arbeitnehmervertreter zusammensetzen. Wie können wir gemeinsam die Arbeitsplätze, das Unternehmen und die Kredite retten und wieder auf Zack bringen.