Großauftrag für Rosenbauer in den Niederlanden

LEONDING. Der börsennotierte Feuerwehrausstatter Rosenbauer hat einen Großauftrag in den Niederlanden erhalten.

Großauftrag für Rosenbauer. Bild: (Volker Weihbold)

Das Unternehmen mit Sitz in Leonding verkauft 18 Flughafen-Löschfahrzeuge an den Flughafenbetreiber Royal Schiphol Group. Diese stattet damit die Flughäfen Amsterdam, Rotterdam und Lelystad neu aus, wie Rosenbauer gestern, Donnerstag, bekanntgab.

Bei der Auftragssumme handle es sich um einen "zweistelligen Millionenbetrag", sagte eine Konzernsprecherin den OÖN. Eine exakte Zahl nannte sie nicht.

In Amsterdam werden laut Rosenbauer 13 Fahrzeuge des Typs "Panther 8x8" in Dienst gestellt, in Rotterdam drei "Panther 6x6" und in Lelystad zwei "6x6". Der Stückpreis für einen "Panther 8x8" bewegt sich zwischen 1,2 bis 1,4 Millionen Euro.

Der Amsterdam Airport Schiphol zählt mit 63 Millionen Passagieren im Jahr und sechs Landebahnen zu den größten Flughäfen der Welt.

Rosenbauer beschäftigt weltweit mehr als 3000 Mitarbeiter und setzte im vergangenen Jahr rund 870 Millionen Euro um. (rom)

