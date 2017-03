Größter Anstiege bei den Arbeitslosenzahlen in Linz und Traun

LINZ/WIEN. In Oberösterreich ist die Arbeitslosigkeit insgesamt leicht gesunken - die Arbeitslosenquote liegt 0,1 Prozentpunkte unter dem Vorjahresniveau. In Linz und Traun jedoch war im Februar ein relativ großer Anstieg der Arbeitslosenzahlen zu verzeichnen.

Österreich punktet mit einer niedrigen Arbeitslosenquote. Bild: (Volker Weihbold)

Im Februar arbeitslos gemeldet haben sich 9.435 Personen, das sind 1,7 Prozent weniger als im Februar 2016. Die Stellenangebote in Oberösterreich haben ein deutliches Plus zu verzeichnen, es gab im Februar 734 mehr offene Stellen als noch vor einem Jahr. Der Großteil der Arbeitskräftenachfrage entfiel mit 12.069 Stellen auf den Dienstleistungssektor (+19,4 Prozent). Im Produktionssektor wurden 3.763 Stellen angeboten (+43,7 Prozent).

In Linz stieg Arbeitslosigkeit am stärksten

Der stärkste Rückgang von Arbeitslosigkeit in den einzelnen Städten war in Schärding zu verzeichnen, dort waren im Februar 180 Menschen weniger Arbeitslos als im Vorjahr. In Braunau und Steyr gab es je 160 weniger Arbeitslose. Die größten Anstiege bei den Arbeitslosenzahlen erfolgten in Linz (+665 Menschen) und Traun (+167 Menschen).

475.786 auf Jobsuche, 49.383 offene Stellen

Im Februar waren österreichweit 475.786 Personen auf Jobsuche, das ist eine Stagnation gegenüber dem Februar 2016. Arbeitslos gemeldet waren im Februar 400.619 insgesamt Menschen, in Schulung befanden sich 75.167. Einen deutlichen Rückgang gab es bei jugendlichen Arbeitslosen (minus 10,8 Prozent), schlecht schaut es weiterhin für Ältere (plus 6,8 Prozent) und Ausländer (plus 3,4 Prozent) aus.

Wie schon im Jänner gab es wieder ein kräftiges Plus bei den offenen Stellen. Sie legten um 37,7 Prozent auf 49.383 zu. Die Zahl der offenen Lehrstellen erhöhte sich um 724 auf 4.107 Jobangebote. Gleichzeitig waren 5.309 auf Lehrstellensuche, ein Rückgang um 458 Jugendliche. Die durchschnittliche Verweildauer in der Arbeitslosigkeit nahm um einen Tag auf 118 ab.

Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition lag bei 10,1 Prozent, ein Rückgang von 0,3 Prozentpunkten, teilte das Sozialministerium am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Kopf: Bei Technikermangel an Frauen denken

AMS-Chef Johannes Kopf appelliert im Vorfeld des Weltfrauentages am 8. März an die Arbeitgeber, bei Fachkräftemangel in technischen Bereichen auch an die Frauen zu denken. Inzwischen seien diese bei den Jungen im Schnitt besser ausgebildet - und die Erfahrung im AMS zeige, dass sie auch oft wissbegieriger sind.

Dies spiegle sich im steigenden Einkommen der Frauen wider, wobei: "Es geht in die richtige Richtung, aber es geht nicht schnell genug", so Kopf. Wesentlich für ein gutes Einkommen sei, dass Frauen nach der Schwangerschaft möglichst schnell wieder ins Berufsleben zurückkehren - und dort möglichst viele Stunden arbeiten. "Wir sehen hier einen klaren Zusammenhang", so Kopf.

Hingegen würden Frauen, die nur sehr wenige oder gar keine Stunden in den Jahren nach der Schwangerschaft arbeiten, nicht nur einen Karriereknick haben - sie würden auch oft aus ihren angestammten Berufen in die klassischen Teilzeitberufe zurückgedrängt. "Für diese Frauen gibt es dann auch keine Vollzeitjobs mehr, obwohl die Zeit der Kinderbetreuung schon lange vorbei ist", warnt Kopf.

Jobzuwachs auf Teilzeitarbeit zurückzuführen

Da mittlerweile 47 Prozent der arbeitenden Frauen dies in Teilzeit tun, könne man nicht mehr von atypischen Berufen sprechen, so der AMS-Chef. Grundsätzlich lasse sich sagen, dass sowohl bei Männern als auch bei Frauen der Jobzuwachs auf Teilzeitarbeit zurückzuführen sei. Und die Zahl weiblicher Teilzeitbeschäftigter hat sich in den letzten Jahren der Zahl vollzeitbeschäftigter Frauen angenähert

2016 lag die Arbeitslosenquote bei Männern bei 9,7 Prozent, bei Frauen bei 8,3 Prozent. Allerdings stieg sie bei Frauen - im Gegensatz zu den Männern. Kopf führt dies, unter anderem, darauf zurück, dass nach der Wirtschaftskrise im Jahr 2009 vor allem Jobs in der Industrie und am Bau verloren gingen - und dies hauptsächlich Männer traf. In diesen Bereichen ist allerdings die Konjunktur angesprungen, weshalb es bei Männern eine Erholung am Arbeitsmarkt gab. Auffallend ist, dass die Arbeitslosigkeit bei Frauen im Osten deutlich stärker stieg als im Westen.

Weiters fällt auf, dass 2016 die Arbeitslosigkeit in der Versicherungsbranche bei Frauen erheblich stärker zunahm als bei Männern. Und in der öffentlichen Verwaltung ist sie wesentlich weniger zurückgegangen als bei den männlichen Kollegen.

