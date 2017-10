Goldene Tanne für Spar-Markt in Ulrichsberg

Manuela und Manuel Krieg, Spar-Kaufleute in Ulrichsberg, sind Preisträger der "Goldenen Tanne 2017".

Leitner, Ehepaar Krieg Bild: GERNOT GLEISS

Es ist dies die höchste interne Auszeichnung von Spar Österreich. In jeder Region wird eine Unternehmerfamilie zur Kauffrau bzw. zum Kaufmann des Jahres gekürt. Die Auszeichnung wurde im Rahmen der Spar-Delegiertentagung in Kärnten übergeben. Jakob Leitner, Geschäftsführer der Spar-Zentrale in Marchtrenk, gratulierte dem Ehepaar Krieg.

Ausschlaggebend für die Jury war nicht nur die perfekte Optik des Marktes, sondern auch Kriterien wie Sortimentsvielfalt, Frischekompetenz, innovative Ideen bei der Verkaufsförderung und die Kompetenz der Mitarbeiter. Einen besonderen Stellenwert haben im Eurospar Krieg auch die Regionalität und Hausgemachtes aus der Feinkost.

