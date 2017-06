Gesundes Wachstum in Österreichs Pharmawelt

LINZ/WELS. Die Nachricht, dass Shire rund 500 Mitarbeiter abbaut, hat überrascht und ist untypisch für die Industriebranche.

Der internationale Pharmakonzern Shire hat Mitte der Woche mit der Nachricht schockiert, rund 500 Arbeitsplätze in Orth (Niederösterreich) und Wien zu streichen. Werkskapazitäten werden nach Irland und in die USA verlagert. Das ist eine bittere Pille für die betroffenen Mitarbeiter und untypisch für die heimische Pharmabranche. Sie ist derzeit von gesundem Wachstum gekennzeichnet.

Das beste Beispiel ist das Welser Familienunternehmen Richter Pharma mit 410 Mitarbeitern. 2016 war mit 550 Millionen Euro Umsatz ein Rekordjahr. In den nächsten Jahren ist in Wels ein Werksausbau mit Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe geplant. Details dazu werden derzeit ausgearbeitet.

"Uns zeichnen die vier Standbeine aus. Wir sind entlang der gesamten Wertschöpfungskette präsent. Da gibt es in Österreich nur wenige", sagt Roland Huemer, Chef von Richter Pharma. Das Unternehmen ist im Großhandel für Human- und Veterinärmedizin, der Arzneimittelerzeugung und der Logistik tätig. Wachstumsfelder sind der Veterinär-Bereich und die Logistik.

Der deutsche Pharmakonzern Merck hat gestern, Freitag, ein neues Werksgebäude in Spittal/Drau eröffnet. 7,5 Millionen Euro wurden investiert, 50 Jobs geschaffen. Ebenfalls gestern hat Sigmapharm aus Wien den Rohbau für eine neue Anlage in Hornstein (Burgenland) gefeiert. 20 Millionen Euro werden investiert, 30 Arbeitsplätze geschaffen. "Standortpolitik wird von Unternehmen zu Unternehmen eben unterschiedlich gehandhabt", sagt Jan Oliver Huber, Generalsekretär des Branchenverbands Pharmig mit Blick auf Shire.

Der deutsche Konzern Boehringer-Ingelheim baut im Gegensatz zum US-Konzern Shire seine Aktivitäten in Österreich derzeit massiv aus. In Wien werden 700 Millionen Euro investiert, 500 neue Arbeitsplätze kommen hinzu.

Konzerne dominieren

"Der Pharmastandort Österreich ist sehr gut und wächst stark. Auch wir suchen aktuell wieder zwanzig neue Mitarbeiter", sagt Gundolf Sabathiel, Werksleiter von Fresenius-Kabi in Linz. In der ehemaligen Laevosan produzieren 260 Mitarbeiter Medikamente. Mit beiden Produkten – Abführmittel Laevolac und Vitamintropfen Oleovit – hat das Linzer Werk im deutschen Mutterkonzern ein Alleinstellungsmerkmal.

Weitere Produktionstöchter von Pharmakonzernen finden sich in Linz mit Takeda (früher Nycomed) und Patheon (ehemals DSM) ebenso wie in Unterach am Attersee. Dort fertigen 650 Mitarbeiter bei Sandoz/Ebewe Chemotherapeutika für den Weltmarkt.

Als Familienbetrieb ist Richter Pharma eine Ausnahmeerscheinung. Übernahmeangebote gab es bereits. Ein Verkauf sei aber keine Option, betonte zuletzt Eigentümer Florian Fritsch. "Wir sind seit mehr als 100 Jahren tief verwurzelt in Wels und Oberösterreich, das will die Eigentümerfamilie aufrechterhalten", sagt Huemer.

Standorte in Oberösterrreich (PDF):

Der Branchenverband Pharmig hat eine interaktive Landkarte mit Pharma-Standorten in Österreich erstellt: www.pharmastandort.at

