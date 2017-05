Generali: Neun von zehn Anträgen nur noch digital

LINZ. Versicherung forciert das papierlose Geschäft.

Die Zentrale wird modernisiert. Bild: (Gen.)

Generali Österreich hat im Vorjahr eine Digitalisierungsoffensive gestartet. "Der administrative Aufwand wird gesenkt, die Effizienz in der Verarbeitung gesteigert", sagte Reinhard Pohn, Regionaldirektor für Oberösterreich und Salzburg, gestern, Dienstag. So hat sich der Anteil der papierlosen Versicherungsanträge bei Generali alleine in Oberösterreich von Jänner 2016 bis April 2017 von 40 auf 88 Prozent erhöht. "So sparen wir Millionen Seiten Papier. Und wir gewinnen Zeit für die persönliche Beratung der Kunden", sagte Pohn.

Dazu beitragen sollen auch das Online-Kundenportal und die seit März bestehende Möglichkeit, Anträge und Schadensmeldungen auf dem Bildschirm eines Smartphones oder Tablets zu unterschreiben und direkt zu übermitteln.

Generali beschäftigt in Oberösterreich insgesamt 533 Mitarbeiter. Die Zahl sank im Vorjahr um 17, weil in der Verwaltung nicht alle Stellen nachbesetzt werden. Dafür braucht die Versicherung konstant viele Verkäufer im Außendienst. Derzeit sind es 271 Kundenbetreuer und neun Konzernagenten. Dazu kommen 400 Makler-Partner. Generali betreibt 18 Geschäftsstellen in Oberösterreich. An dieser Regionalität halte man fest, sagte Arno Schuchter, Vorstandsmitglied der Generali Holding.

Der Versicherer modernisiert derzeit seine Landeszentrale am Adalbert-Stifter-Platz in Linz um rund sechs Millionen Euro. Bis Ende 2017 soll alles fertig sein. Die Generali-Büros verteilen sich nur noch auf die ersten fünf Stockwerke, in denen moderne Arbeitswelten etwa mit Begegnungszonen eingerichtet wurden. Die oberen fünf Stockwerke werden großteils vermietet. Fast alles sei schon vergeben, das sei eine zusätzliche Einnahmequelle, sagte Pohn.

Prämienvolumen gesteigert

Generali hat das Prämienvolumen in Oberösterreich 2016 um 1,3 Prozent auf 333,8 Millionen Euro gesteigert. Die Schaden-Unfall-Sparte legte um 1,6 Prozent auf 208 Millionen zu. Der Bereich Leben/Kranken wuchs um 0,7 Prozent auf 125,7 Millionen. Während es bei der Lebensversicherung wegen des Stopps der Einmalerläge einen Rückgang gab, war der Anstieg bei der Krankenversicherung am stärksten.

Die Schäden haben sich im Vorjahr in Grenzen gehalten. Es gab kaum große Naturkatastrophen. Einzig der Brand des Schlosses Ebenzweier in Altmünster machte dem Versicherer zu schaffen. (az)

