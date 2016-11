GLS-Pleite: Raiffeisen bietet Finanzierung

LINZ/PERG. Schritt für Schritt kommt die Baufirma GLS einer Fortführung über den Winter näher.

Neues Licht für GLS Bild: APA/kerschi

Am Mittwoch hat Raiffeisen Oberösterreich die Finanzierungszusage erteilt, teilte die Raiffeisenlandesbank mit. Am Abend zuvor hatte man sich über die Bedingungen geeinigt, gestern erfolgten Gremialbeschlüsse in der Bank.

Heute muss der Gläubigerausschuss zustimmen, dass die Masseverwalter den Zehn-Millionen-Kredit auch abschließen dürfen. Auch das Konzept zur Weiterführung braucht die Zustimmung der Gläubigerschutzverbände.

Wie berichtet sind zehn Millionen Euro nötig, damit Baustellen fertig gestellt werden und Haftungen übernommen werden können. Raiffeisenlandesbank-OÖ-Generaldirektor Heinrich Schaller: "Damit kann das Unternehmen weiterarbeiten und Maßnahmen setzen, um nach dem Winter wieder durchstarten zu können." Von allen Banken sei Raiffeisen als einzige übrig geblieben, während sich die drei anderen Banken nicht an einer Lösung beteiligen wollten, heißt es.

