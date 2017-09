"Fürchten Abwanderung der Jobs in Billigländer"

LINZ. Elektro- und Elektronikindustrie kritisiert, dass bei öffentlichen Aufträgen vor allem Billigbieter zum Zug kommen.

In manchen Bereichen wie der Handy-Produktion haben Asiens Billiglohnländer die westlichen Industriestaaten schon längst ausgebootet. Die Produktion findet ausschließlich dort statt, wo die Kosten, allen voran die Arbeitskosten, einen Bruchteil jener der Industriestaaten betragen. Damit das nicht in noch mehr Bereichen so geschieht, fordern die Vertreter von Oberösterreichs Elektro- und Elektronikindustrie im "Branchentalk" der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer mit den OÖNachrichten, dass man bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen darauf achtet, dass Arbeitsplätze in Österreich gehalten werden.

Bei der in Überarbeitung befindlichen Gesetzesnovelle würde man diesbezüglich "eine große Chance verpassen", sagte der Vorsitzende der Fachvertretung Elektro- und Elektronikindustrie, Erwin Raffeiner. "Momentan ist das Bestbieterprinzip eher ein Billigbieterprinzip. Das bestätigt auch eine Wifo-Studie, bei der Österreich EU-weites Schlusslicht ist." Ihm gehe es dabei nicht um Protektionismus, sondern um Berücksichtigung der unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Qualitäten der Produkte. Die Branchenvertreter fürchten, wenn die Produktion erst einmal aus dem Land verschwindet, dass bald Forschung und Entwicklung folgen werden.

Fachkräftemangel akuter denn je

"Wir suchen händeringend Fachkräfte. Allein in Oberösterreich brauchen wir bei Siemens 60 Techniker und Programmierer", klagt Josef Kinast, Direktor der Siemens Niederlassung in OÖ und Vize-Spartenobmann der Industrie. Im Mühlviertel "nehmen wir uns gegenseitig die Fachkräfte weg, es ist ganz dramatisch", erzählt auch Josef Hartl, Geschäftsführer des Engerwitzdorfer Sensor- und Messgeräteherstellers E+E Elektronik.

Die Digitalisierung sei für die Branche gleichzeitig eine große Chance und eine Herausforderung. "Das Internet der Dinge ist eines der größten Wachstumsfelder", so Hartl. "Ganz China wird von Google mit riesigen Rechenzentren überzogen", weil die Kommunikation der Maschinen und Geräte untereinander enorme Rechenkapazitäten brauche.

Branchenkonjunktur gut

Die Auftragsbücher der Branche sind voll, doch mangle es eben an zusätzlichen Mitarbeitern, um sie abzuarbeiten. Raffeiner sieht "ein sehr großes Wachstumspotenzial", von dem er hofft, dass es sich "auch in Arbeitsplätzen in Österreich niederschlägt". Hartl erwartet für E+E Elektronik wie in den vergangenen Jahren zehn Prozent mehr Umsatz.

Fachkräfte werden händeringend gesucht

"Wenn wir die Vergaberichtlinien für öffentliche Aufträge nicht ändern, werden wir Produktionsarbeitsplätze an Billiglohnländer verlieren. Das gilt für viele Branchen, nicht nur für die unsere.“

Erwin Raffeiner, Vorsitzender der Fachvertretung Elektro- und Elektronikindustrie der Wirtschaftskammer OÖ und Geschäftsführer der Sprecher Automation GmbH

"Wir brauchen dringend mehr Flexibilität und weniger Bürokratie: Allein bei Siemens OÖ schließe ich pro Jahr 45 Betriebsvereinbarungen ab, für jedes auch kleine Projekt eine. Dazu brauche ich bis zu zehn Unterschriften.“

Josef Kinast, Direktor der Siemens AG in Oberösterreich und stellvertretender Spartenobmann der Sparte Industrie der WKOÖ

"Wir haben zwei Herausforderungen: Die Betriebe nehmen sich gegenseitig die Fachkräfte weg. Das ist ganz dramatisch. Und dann: Die Normen und Regeln, mit denen sich viele Länder abschotten, werden für kleine Unternehmen immer mehr zum Hindernis.“

Josef Hartl, Geschäftsführer E+E Elektronik

Die Branche im Überblick

Was zählt dazu?

Die Elektro- und Elektronikindustrie ist äußerst vielfältig. Die Unternehmen produzieren beispielsweise Bauelemente, elektrische Ausrüstung für Kfz, Kabel, Leitungen, Motoren, Generatoren, Transformatoren, aber auch Verteilungs- und Schalteinrichtungen. Die Mess- und Prüftechnik zählt dazu wie auch Unterhaltungselektronik. Im Bezirk Braunau arbeiten mit 1100 Beschäftigten die meisten Leute in der Branche.

Oberösterreich:

Die 3400 Beschäftigten der Elektro- und Elektronikindustrie in unserem Bundesland erwirtschaften rund zehn Prozent der gesamtösterreichischen Produktion.

Produktionsleistung:

Die abgesetzte Gesamtproduktion der Branche in Österreich stieg 2016 um 7,1 Prozent auf ein Rekordhoch von 15,3 Milliarden Euro. Damit ist die Branche der zweitgrößte Industriezweig Österreichs. 300 Unternehmen und über 62.000 Beschäftigte werden vom Fachverband vertreten.

Export groß geschrieben

Die überwiegende Mehrzahl der Produkte dieser Industrie geht ins Ausland. Die Exportquote lag zuletzt bei 80 Prozent und war damit leicht rückläufig. Das geschah vor allem wegen des zweitwichtigsten Exportmarktes USA (minus 2,4 Prozent).

