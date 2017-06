Frauscher Sensortechnik will mit US-Kapital die Bahn 4.0 steuern

SANKT MARIENKIRCHEN BEI SCHÄRDING. Mit Eigentümerwechsel erfolgt ein Technologiesprung – Bereits 300 Mitarbeiter.

Im Innviertel wird die Technik für die Optimierung des Bahnverkehrs entwickelt. Bild: Eder Martin

Warum verkauft einer der erfolgreichsten Unternehmer Oberösterreichs sein Lebenswerk mehrheitlich an einen US-Fonds? Josef Frauscher (68) ließ viele Möglichkeiten prüfen, wie das Innviertel als Entwicklungs- und Produktionsstandort für Sensoren in der Bahntechnik gesichert werden könnte. Die Übernahme durch das Management (MBO), angeführt von Geschäftsführer Michael Thiel ( 51), ließ sich aber nur mit dem US-Finanzinvestor Greenbriar stemmen, der nun 60 Prozent hält. Die OÖNachrichten haben am 10. Juni exklusiv berichtet.

Finanzinvestor gibt Freiraum

"Wir wollten keinen strategischen Investor, weil damit hätten wir die Unternehmensentwicklung aus der Hand gegeben", nennt Thiel Details zu den Übernahmeverhandlungen. Ein Finanzinvestor sei in Österreich nicht zu finden gewesen: "Leider ist die Private Equitiy Szene hier sehr überschaubar, obwohl das wichtig wäre für die Nachfolge in mittelständischen Unternehmen." Der einzige Interessent sah sich vom Volumen überfordert. "Im Ausland waren wir in der komfortablen Lage, uns einen Investor auszusuchen", sagt Thiel.

Der Komfort bestand auch darin, dass mit Frauscher ein Kaufpreis vereinbart war: "Es ist ihm hoch anzurechnen, dass er nicht Geld machen wollte, sondern eine für das Unternehmen, das Management und für ihn selbst gute Lösung zu finden."

Anfang 2016 hatte Frauscher in St. Marienkirchen 140 Mitarbeiter, 200 weltweit. "Seit dieser Woche sind es erstmals mehr als 300, 200 davon im Innviertel", sagt der neue Finanzvorstand, Ralf Linkamp (46). Der Umsatz soll heuer um 20 Prozent auf 66 Millionen Euro steigen. Er wird mit Achszählern gemacht, die die Bahnen in rund 80 Ländern optimal nutzbar und sicher machen. "Erst ein Drittel der globalen Bahnen sind damit ausgestattet", sagt Linkamp.

Das große Wachstum soll künftig aus der neuen Akustiksensorik kommen. Während die Sensoren bisher erkennen lassen, wenn ein Zug eine Strecke passiert hat, lässt die neue FTS-Technik via Glasfaserkabel einen Zug und eine Strecke permanent überwachen. "Damit erkennen wir sogar Personen, die sich an einer Strecke bewegen oder eventuell Kabel stehlen", sagt Thiel. Frauscher sei hier Pionier und habe in allen wichtigen Märkten Teststrecken. Das Wachstum werde künftig aus den USA, Europa und großen Schwellenländern kommen. Entwickelt wird auch in Farnborough (England), produziert auch in Indien.

Thiel hält drei Viertel des neuen 40-Prozent-Gesellschafters MT Holding. Rest: fünf Manager in St. Marienkirchen und die Geschäftsführer in Indien, London, USA.

