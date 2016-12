FoodCoops bekommen Regeln und bleiben außerhalb des Gewerbes

LINZ. Wirtschaftskammer, Gewerbeabteilung, Umweltressort, Landwirtschaftskammer und Bio Austria einigen sich.

Sieben Punkte müssen lokale Einkaufsinitiativen beachten, dann können sie ihre Gemeinschaftseinkäufe bei Bauern nach wie vor außerhalb des Gewerberechts machen. Darauf haben sich Wirtschaftskammer, Gewerbeabteilung des Landes, die Vermarktungsgemeinschaft Bio Austria und das Umweltressort von Landesrat Rudolf Anschober nach vier Verhandlungsrunden geeinigt.

Wie berichtet, hatte die Wirtschaftskammer im Frühling vier dieser Vereinigungen mit Anzeigen gedroht, weil diese gewerbeähnlich aufgetreten seien, sich aber nicht an die Regeln von Händlern gehalten hätten.

Die Missverständnisse seien ausgeräumt, hieß es gestern bei der Präsentation des Grundrahmens von allen Beteiligten. Vereinbart wurde, dass hauptsächlich (75 Prozent) regionale Lebensmittel und Produkte aus landwirtschaftlicher Erzeugung bezogen werden dürfen. Die lokalen, ehrenamtlichen Initiativen dürfen nur vermitteln und nicht handeln, also auf eigene Rechnung einkaufen und weiterverkaufen.

Produzenten – also die Bauern – dürfen in den FoodCoops nicht Mitglied sein. Das werde in einigen der 22 FoodCoops in Oberösterreichs zu Veränderungen führen, sagt Dominik Dax von Bio Austria. Weil es bei zumindest einer Kooperative einen Webshop gab und auch auf Märkten angeboten wurde, wurden diese Vertriebswege ausgeschlossen. "Es darf nur an Mitglieder abgegeben werden", lautet eine Regel. Ausgegeben dürfen die Waren an zwei Halbtagen pro Woche werden. Eine Maximal-Öffnungszeit wurde nicht vereinbart. "Wir werden nicht einzelne Stunden zählen", sagt Manfred Zöchbauer, Geschäftsführer der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer.

Weiters dürfen keine Beschäftigten über ein geringfügiges Ausmaß hinaus angestellt werden. Über die Gründung einer FoodCoop ist die Lebensmittelaufsicht zu informieren. Das passiere bisher schon, sagt Anschober.

Reiche dieser Rahmen nicht aus, werde die Initiative kostenlos beraten und zu einer Gewerbeberechtigung "begleitet", sagt Anschober.

Laut Zöchbauer hätten die anderen Bundesländer auf die Einigung in Oberösterreich gewartet. Diese sei nun Vorbild für andere. In einem Jahr würden Erfahrungen ausgetauscht und bei Bedarf nachgebessert, sagt Anschober.

