Folgekonkurs der insolventen Baufirma GLS: Biobetrieb geht das Geld aus

LINZ. Schwarzbergerhof in Schönau meldet mit einer Million Euro Überschuldung Konkurs an.

Eröffnet im Oktober 2015 Bild: (Schw.)

Am 8. November meldete die Perger Baufirma GLS Insolvenz an, die größte Pleite in diesem Jahr in Oberösterreich. Jetzt muss – nicht ganz unerwartet – die Tochterfirma Schwarzbergerhof Konkurs anmelden.

Dabei handelt es sich um einen Biofleisch-Betrieb in Schönau im Mühlviertel mit 19 Arbeitnehmern. Die Gläubigerschutzverbände AKV, Creditreform und KSV 1870 berichten von Aktiva von 282.000 Euro und Passiva von knapp 1,4 Millionen Euro.

Eine Fortführung ohne Verluste sei nicht möglich, heißt es im Konkursantrag. Geschäftsführer Edmund Wall – sowohl von der Baufirma GLS als auch vom Schwarzbergerhof – sagte in einem OÖN-Gespräch im November, dass der Biobetrieb noch eineinhalb Jahre gebraucht hätte, um in die Gewinnzone zu kommen. Eröffnet wurde erst im Oktober 2015. Inzwischen sind die Gesellschafter "ausdrücklich mit der Schließung des Unternehmens einverstanden". Damit wird es zu einem Verkauf kommen.

Schon zur Insolvenzeröffnung der GLS berichteten Kenner, die umfangreichen Umbau- und Renovierungsarbeiten des Mühlviertler Bauernhofes hätten das Bauunternehmen als 100-Prozent-Eigentümer hoch belastet. Waren ursprünglich sechs Millionen Euro Investitionskosten geplant, nannte GLS-Gesellschafter Eduard Wall zuletzt zehn Millionen Euro. Er argumentierte mit einer Kapazitätserweiterung.

Private Geldgeber gehen leer aus

Ein Teil der Investitionen in den Vorzeige-Biobetrieb, der sich artgerechter Tierhaltung mit Schlachtung auf dem eigenen Hof vorgenommen hat, wurde über Crowdfunding finanziert.

Laut der Finanzierungsplattform 1000mal1000 haben 98 Investoren 225.000 Euro aufgebracht. Diese sind auch im Konkursantrag als Verbindlichkeiten genannt. Die privaten Geldgeber hätten acht Prozent Zinsen in Form von Warengutscheinen bekommen sollen. Sie haben zwischen 500 und 10.000 Euro zur Verfügung gestellt und gehen jetzt leer aus.

Darüberhinaus gibt es Bankverbindlichkeiten von 600.000 Euro. Der KSV nennt darüberhinaus rund 150 Gläubiger. Hier sind zumindest 240.000 Euro offen.

Pleitenbilanz

Der Gläubigerschutzverband AKV hat für 2016 eine erste Pleitenbilanz hochgerechnet.

Demnach werden österreichweit wöchentlich 185 Privatpersonen insolvent. Im gleichen Zeitraum treten 105 Unternehmen den Gang zum Insolvenzgericht an. Bis Jahresende werde es 5463 Firmenpleiten und 9595 Privatinsolvenzen geben. Die Zahl der Firmenpleiten steigt damit erstmals seit 2009.

Auffallend sei laut AKV der dramatische Anstieg der Insolvenzabweisungen mangels kostendeckenden Vermögens, und zwar um plus neun Prozent bei den Firmen- und um plus elf Prozent bei den Privatinsolvenzen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 4 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema