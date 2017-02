Finanzierung: Viele Unternehmen lassen Förderungen einfach liegen

LINZ. Linzer IT-Firma X-Net empfiehlt EU-Förderung SME: "Unbürokratisch, einfach, super".

Roland Lehner, X-Net, mit intelligentem X5-Kopiersystem, für das die EU-Förderung bewilligt wurde. Bild: privat

"Uns wundert, dass so wenige österreichische Firmen bei dieser Klein- und Mittelbetriebsförderung der EU einreichen. Wollen die Leute kein Geld haben?", fragen sich Nikolaus Dürk und Roland Lehner, Geschäftsführer der Linzer IT-Firma X-Net. Die innovative Truppe hat viel Erfahrung mit österreichischen und europäischen Förderprogrammen und ist vom SME-Instrument der EU im Rahmen des Horizon-2020-Förderprogramms begeistert. "Die EU ist wirklich super, schnell und unterstützt wirklich. Das ist sicherlich eines der tollsten Förderinstrumente, die es zurzeit gibt", sagt Dürk.

Mit einem neuartigen Datenträger-Kopiersystem für Industrie-4.0-Fertigung (z.B. für das Bosch-Infotainment-Center in Jaguar-Wagen) haben sie jetzt einmal 50.000 Euro (Phase 1) bekommen. In der nächsten Phase können sie bis zu 2,5 Millionen Euro abholen. "Wir haben nur einen zehnseitigen Antrag schreiben müssen, sonst sind das gleich einmal 80 Seiten", so Dürk. Die EU "hält ständige Kommunikation mit uns und hat das Geld gleich überwiesen", sagt Lehner über die bisher sehr positive Förder-Erfahrung. Aus Oberösterreich haben gerade einmal sieben Unternehmen Geld aus den jährlich mehr als 400 Millionen Euro Förderung bekommen. "Österreich ist da eher schlecht vertreten", sagen die Unternehmer und hoffen, dass mehr Projekte eingereicht werden.

Auch auf nationaler Ebene werden die Fördermöglichkeiten längst nicht ausgeschöpft. "Die Unternehmen lassen immer noch Förderungen liegen", sagt Franz Gasselsberger, Oberbank-Generaldirektor und Obmann der Sparte Banken und Versicherungen in der Wirtschaftskammer Oberösterreich.

Ein Hauptgrund dafür sei, dass viele Förderprogramme zu wenig bekannt sind. Oft herrsche auch die Fehlmeinung, dass nur hoch innovative Projekte gefördert würden. Und viele Unternehmen würden auch den Aufwand für die Antragstellung überschätzen.

Der Klassiker bei den Förderungen schlechthin ist der ERP-Kredit. Das Kürzel steht für "European Recovery Program", besser bekannt als Marshallplan. Der Fonds, aus dem diese Kredite vergeben werden, stammt tatsächlich noch aus der Hilfe der US-Amerikaner zum Wiederaufbau Österreichs.

Das ERP-Kreditprogramm wurde heuer sogar noch aufgestockt, sowohl was das Volumen angeht, als auch, welche Unternehmen für einen derartigen Kredit in Frage kommen. Selbst Unternehmen mit bis zu 3000 Mitarbeitern dürfen sich jetzt als Kreditnehmer bewerben. Die Obergrenze für Kreditfinanzierungen wurde mit 1. Jänner von 7,5 auf 30 Millionen Euro ausgeweitet. Auch das Volumen kann sich sehen lassen: 600 Millionen Euro stehen zur Verfügung, heißt es beim Austria Wirtschaftsservice (aws).

ERP-Kredite sind mit fixer Verzinsung ausgestattet, und die beträgt derzeit für Kleinbetriebe 0,5 Prozent auf sechs Jahre. Das erste Jahr ist außerdem tilgungsfrei. Um einen zu bekommen, muss keineswegs ein Hightech-Projekt umgesetzt werden. "Alles, was man abschreiben kann, kommt in Frage", heißt es bei der Förderberatung der Wirtschaftskammer. Dort weist man auch darauf hin, dass mit einem ERP-Kredit oft auch noch ein Zuschuss des Landes gewährt wird, immerhin auch zwischen fünf und zehn Prozent der Kreditsumme.

Bringschuld der Hausbank

Aus Sicht Gasselsbergers sollte eine eingehende Förderberatung potenzieller Kreditnehmer für eine Bank eine Selbstverständlichkeit sein. "Der Kunde sollte das verlangen." Das scheint in Oberösterreich auch zu funktionieren. Knapp 50 Prozent aller ERP-Industriekredite flossen im Vorjahr in unser Bundesland. Mehr als 20 Prozent aller ERP-Zusagen seien 2016 für Projekte ausgesprochen worden, die von der Oberbank eingereicht wurden, sagt Gasselsberger.

Ein gutes Geschäft für die Banken sind ERP-Kredite freilich nur indirekt. Die Bank verdiene daran wenig. "Wenn Sie so wollen, dann sehen wir darin eine Art Kundenbindungsprogramm", sagt Gasselsberger. Da bei einem Investitionsprojekt nicht alles durch Förderungen abgedeckt werden könne, bleibe ein frei finanzierter Teil, der dann meist durch einen Bankkredit gedeckt werde. "Das ist dann das lukrativere Geschäft."

