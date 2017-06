FACC will bis 2020 bis zu 700 Mitarbeiter einstellen

WIEN. Mit 3100 Beschäftigten ist Zulieferer einer der größten Industriearbeitgeber.

Die Auftragsbücher für den Innviertler Flugzeugausrüster sind über Jahre gefüllt. Bild: Weihbold

331 Mitarbeiter hat der Flugzeugzulieferer FACC im Vorjahr im Innviertel eingestellt. Also wurde fast jeden Tag ein neuer Job geschaffen. In diesem Ausmaß werde der Personalaufbau zwar nicht weitergehen, sagte Vorstandschef Robert Machtlinger bei der Bilanzpressekonferenz. Bis zu 700 weitere Arbeitnehmer innerhalb von drei Jahren könnten eingestellt werden, kündigt Machtlinger an.

Mit 3100 Mitarbeitern im Innviertel (von weltweit 3700) ist der Flugzeugausrüster inzwischen einer der wichtigsten Industriearbeitgeber in Oberösterreich. 900 Arbeitnehmer pendeln übrigens aus Bayern in die FACC-Werke.

Das laufende Jahr werde eines mit moderatem Wachstum, sagt Machtlinger. Die großen zwei, Boeing und Airbus, bereiteten sich für einen Wachstumsschub 2018 vor. Um die Entwicklung der Branche mitmachen zu können, investiert FACC. Bis 2020 sollen 70 bis 100 Millionen Euro in neue Projekte und Kapazitäten fließen. Im Vorjahr waren es 35 Millionen Euro. Werden alle Vorbestellungen der Fluglinien bestätigt, ist FACC für sieben Jahre ausgelastet. Weltweit sind 10.000 Flugzeuge bestellt.

Operativ sind die Geschäfte im abgelaufenen Jahr gut gelaufen. Das Unternehmen hat sich nach dem Internetbetrug (siehe Kasten) stabilisiert. Erstmals seit dem Börsengang 2014 gab es 2016/17 einen Gewinn. Der Umsatz konnte von 580 auf fast 706 Millionen Euro gesteigert werden. Das ist ein Plus von einem Fünftel. Das Betriebsergebnis (Ebit) betrug 27 Millionen Euro.

Allerdings kommt das Ergebnis nach wie vor nur aus einer der drei Sparten. Dazu sagt Machtlinger, dass jener Bereich, der Triebwerke ausrüstet, erstmals im vierten Quartal positive Zahlen geschrieben hat. Im Innenausstattungsbereich soll es im zweiten Geschäftshalbjahr 2017/18 so weit sein. Damit lägen beide Segmente im Plan.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr dürfte es noch keine Dividende für die Aktionäre geben. Die Diskussionen würden derzeit laufen, ob der Hauptversammlung am 18. Juli eine solche vorgeschlagen werde. Machtlinger sagt aber, es sei zu früh dafür.

Die Ergebnisse des Vorjahres mussten nach einer Überprüfung durch die Finanzpolizei revidiert werden. Diese hat auch zur Verschiebung der Bilanzpräsentation geführt. Das Ebit verschlechterte sich von minus 23 auf minus 58 Millionen Euro. Grund sind unterschiedliche Bewertungsbeurteilungen. Wesentlich sei, so Finanzvorstand Ales Starek, dass die Eigenkapitalausstattung nicht gelitten habe. Derzeit liegt die Eigenkapitalquote bei 42 Prozent.

Im Kollektivvertragsstreit mit der Gewerkschaft ist Machtlinger überzeugt, korrekt vorgegangen zu sein. Bei allen Prämienzahlungen sei schriftlich darauf hingewiesen worden, dass die Biennalsprünge inkludiert seien. Das sieht die Gewerkschaft anders.

Warten auf Millionen

52 Millionen Euro hat eine FACC-Mitarbeiterin im Dezember 2015 – in der Überzeugung, einen Auftrag des damaligen Vorstandschefs Walter Stephan zu erfüllen – auf ausländische Konten überwiesen. 10,8 Millionen Euro waren nach Auffliegen des Betrugs noch sicherzustellen. Sie liegen nach wie vor eingefroren auf Konten in China. Der jetzige FACC-Chef Robert Machtlinger ist zuversichtlich, das Geld im Verlauf des Geschäftsjahres zurückholen zu können. Gleichzeitig laufen die Verhandlungen mit jener Versicherung, die gegen Fehler des Managements versichert. Die Versicherungssumme würde den Schaden abdecken – wenn sie zahlt. (sib)

