Eybl-Käufer Sports Direct macht in Österreich Riesenverluste

WELS. Just einen Tag, nachdem die bevorstehende Schließung einer weiteren Filiale von Sports Direct bekanntgeworden war, wurden auch die Geschäftszahlen von Sports Direct für Österreich öffentlich. Und diese Zahlen zeigen, der Kauf der Sport Eybl/Sport Experts-Gruppe wird für die Briten zu einem immer größeren finanziellen Desaster.

Der Umsatz ist innerhalb eines Geschäftsjahres von 188 auf 138 Millionen Euro zurückgefallen, das ist ein Rückgang um 27 Prozent. Noch dramatischer sind die Verluste: Diese konnten gegenüber dem Vorjahr praktisch nicht reduziert werden. Nach gut 45 Millionen waren es per 30. April 2016 44,4 Millionen. Mit den Vorjahresverlusten summiert sich das auf einen Bilanzverlust von 126 Millionen Euro (Vorjahr: 81,8 Millionen).

"Fortbestand gesichert"

Damit wäre das Unternehmen konkursreif. Doch die Geschäftsführung von sportsdirect.com Austria mit Sitz in Wels kann nach wie vor auf die Mutter vertrauen. Denn im Geschäftsbericht heißt es: "Der Gesellschafter hat mit der Erklärung vom 21. März 2017 sowohl weitere Verbindlichkeiten nachrangig gestellt, als auch wesentliche Finanzierungsgarantien abgegeben. Diese lassen die Geschäftsführung davon ausgehen, dass der Fortbestand bis auf weiteres gesichert ist", schreibt die Österreich-Tochter. Zudem wird von der britischen Mutter bestätigt, "dass derzeit beabsichtigt ist, die Unterstützung der sportsdirect.com Austria über den 30. April 2018 hinaus aufrecht zu erhalten".

Die Wirtschaftsprüfer Grant Thornton Unitreu haben den Abschluss 2015/16 geprüft und eine Ergänzung beigefügt: "Ohne unseren Bestätigungsvermerk einzuschränken, weisen wir auf die Angaben der Geschäftsführung zum negativen Eigenkapital hin, die angibt, dass eine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts nicht vorliegt und die Geschäftsführung vom Fortbestand des Unternehmens ausgeht", schreiben die Wirtschaftsprüfer.

Das Geschäftsmodell von Sports Direct ist in Österreich noch nicht aufgegangen. Die Umstellung von einem Markenhändler zu einem Billigkonzept kommt bei den Österreichern nicht gut an. Der britische Sporthändler formuliert freilich andere Gründe: "Das Geschäftsjahr 2015/16 war von der Umstellung der Sortimente in den ehemaligen Eybl Megastores auf das Sports Direct Konzept und einem witterungsbedingten schwachen Weihnachtsgeschäft geprägt", heißt es im Geschäftsbericht. Außerdem sei die Umsatzentwicklung im Geschäftsjahr 2015/16 "teilweise auch verursacht durch die negative Medienberichterstattung".

Sports Direct reduzierte im vergangenen Geschäftsjahr die Anzahl der Standorte in Österreich um fünf auf 41, drei Filialen in Deutschland werden auch aus Österreich gesteuert.

International liefen die Geschäfte besser: Im Konzern betrug der Gewinn fast 330 Millionen Euro.

Wie gestern berichtet, sperrt die Sports Direct Filiale unter dem Namen Eybl in der Plus City mit 30. Juni zu. 61 Mitarbeiter verlieren ihren Job. Als Nachfolger eröffnet die norwegische Kette "XXL Sports & Outdoor" im Frühjahr 2018.

1 Kommentar (16) · 12.04.2017 02:47 Uhr von Ottokarr· 12.04.2017 02:47 Uhr Wirt Abschreibposten sein - man sollte die Einkaufspreise vergleichen ob die Marktkonvorm sind ?? Werden die Gewinne vielleicht woanders gemacht .....? Antwort schreiben

