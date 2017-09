Exekution über 4,5 Millionen Euro bei Linzer Eishockey-Präsident Freunschlag

Nach Immobilienprojekt streitet er mit dem Wiener Bus-Unternehmer Ludwig Richard.

Peter Freunschlag Bild: Reinhard Eisenbauer

Es ist ein hartes Match für den Präsidenten des Eishockeyvereins Black Wings Linz: Peter Freunschlag sieht sich mit einer Exekution über 4,5 Millionen Euro konfrontiert. Mehrere ihm gehörende Liegenschaften in Oberösterreich, Wien und Salzburg sollen zwangsversteigert werden. Es geht um fünf Einlagezahlen. Die Exekutionsbewilligung des Bezirksgerichts Urfahr liegt den OÖNachrichten vor.

Das Geld aus den Immobilien-Verkäufen beansprucht die Dr. Richard Leasing KG aus Wien für sich, eine Gesellschaft der Dr.-Richard-Firmengruppe des Bus-Unternehmers Ludwig Richard. Betroffen von der Exekution sind Freunschlag selbst, der als Planer und Bauträger tätig ist, sowie seine Firmen GPM und Technisches Büro Freunschlag.

"Unter Druck gesetzt"

Der Linzer Unternehmer sagt, dass ihn Richard mit der Exekution "unter Druck setzen wollte". Zur Umsetzung der Zwangsversteigerungen werde es aber gar nicht kommen, weil das Thema anders bereinigt werde.

Auslöser des Millionenstreits ist ein Immobilienprojekt im Wiener Gebäudekomplex Arsenal. Freunschlag und Richard haben dort gemeinsam eine Liegenschaft gekauft und wollten ein Projekt entwickeln. Einst war es um Büros gegangen, nun sollen dort ein Studentenheim und ein Hotel gebaut werden. 15 Millionen Euro sollen schon in das Vorhaben geflossen sein. Doch Richard habe während des laufenden Projekts entschieden, wieder auszusteigen und seine Beteiligung in ein Darlehen umzuwandeln. Er wolle sein eingesetztes Kapital zurück. "Und nicht von der Gesellschaft als Schuldner, sondern von mir als Bürge", sagt Freunschlag. Seiner Ansicht nach sei das nicht rechtens, trotzdem habe er sich nun entschieden, das Projekt im Arsenal zu verkaufen. An wen, könne er noch nicht sagen, so Freunschlag. Wenn der Verkauf abgewickelt sei, werde Richard sein Geld bekommen.

"Sehr lange keine Zahlungen"

Für die Dr. Richard Leasing KG nimmt der Wiener Anwalt Martin Neuwirth Stellung: Seine Mandantschaft habe "aufgrund eines gerichtlichen Vergleichs, der in Anwesenheit der Anwälte von beiden Seiten geschlossen wurde, exekutive Maßnahmen setzen" müssen, "da bis heute über einen sehr langen Zeitraum keinerlei Zahlungen aus diesem Vergleich bezahlt wurden". Details zum Vergleich könne man aufgrund anhängiger Verfahren nicht nennen. In der Exekutionsbewilligung vom 28. Juni 2017 ist auch von einem Vergleich vor dem Landesgericht Linz vom 24. Februar 2016 die Rede.

Zum Immobilienprojekt selbst sagt Freunschlag, dass es zwar etwas länger als geplant gedauert habe. Das hätte wegen steigender Immo-Preise aber sogar einen positiven Effekt gehabt.

