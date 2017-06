Ex-Volleyball-Profi verkauft an Pharmakonzern

GALLSPACH. Die Menges Medizintechnik in Gallspach wird vom Wiener Pharmaunternehmen Sanova übernommen.

„Wir haben seinerzeit mit Experimenten im Keller begonnen.“ Manfred Menges, Gründer der Menges Medizintechnik Bild: OON

Manfred Menges hat in seinem Leben viele verschiedene Karrierewege eingeschlagen. Der Welser absolvierte eine Lehre als Maschinenschlosser, spielte für Österreich im Volleyball-Nationalteam und machte sich nach seiner Sportlerkarriere selbstständig. 2003 gründete er Menges Medizintechnik in Gallspach (Bezirk Grieskirchen).

"Wir haben mit Experimenten im Keller begonnen", erzählt Menges. Sein Unternehmen entwickelte sich zu einem österreichweit führenden Großhändler mit Produkten für die Medizintechnik. 50 Mitarbeiter erwirtschafteten im Vorjahr einen Umsatz von mehr als 14 Millionen Euro.

Nun verkauft Menges seine Firma mit Standorten in Oberösterreich, Tschechien und der Schweiz an das Wiener Pharmaunternehmen Sanova. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Übernahme sei noch nicht in trockenen Tüchern, sagt Menges. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) muss noch zustimmen. Menges geht aber davon aus, dass "alles passt". Für den 49-Jährigen bringt der Verkauf an Sanova für sein Unternehmen große Vorteile. "Sie haben dieselbe Philosophie wie wir, aber ein anderes Produktportfolio. Das ergänzt sich gut", erzählt er im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Während sich die Firma Menges auf Radiologie, Urologie, Pulmologie, Anästhesie, Endoskopie und den OP-Bereich spezialisiert hat, ist Sanova in den Bereichen Medizintechnik, Pharma und Pharmalogistik tätig. "Für meine Mitarbeiter ist die Nachricht überraschend gekommen", sagt Menges. Sanova habe aber beschlossen, alle 50 Beschäftigten zu übernehmen. Und auch Menges selbst sei zugesichert worden, weiter in seiner Funktion als Geschäftsführer tätig sein zu dürfen.

Dritte Kraft auf dem Markt

Sanova wurde 1946 gegründet, hat 130 Mitarbeiter und macht 160 Millionen Euro Umsatz. Die Wiener Firma ist Teil des Stuttgarter Celesio-Konzerns. Dieser wiederum zählt mit 36.000 Mitarbeitern in 13 Ländern Europas und 21,4 Milliarden Euro Umsatz zu den führenden Pharmagroßhändlern in Europa. Celesio beliefert täglich mehr als 50.000 Apotheken und Krankenhäuser in Europa mit bis zu 130.000 Medikamenten. "Langfristig will sich Sanova als dritte Kraft in Österreich etablieren", sagt Menges. Marktführer in der Medizintechnik in Österreich sind Siemens und Sirona.

