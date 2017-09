Eurol: Nach 20 Jahren kommt alter Chef zurück

RIED. Neuer, alter Eigentümer zahlt Konkursquote.

Die Marke Eurol wurde europaweit kopiert, das Original wird wieder belebt. Bild: (Eurol)

Es war die fünfte Pleite des Mineralölhandels in 15 Jahren: Im Dezember 2016 meldete die Eurollubricants Tribologie aus Ried ein Sanierungsverfahren an. Ursprünglich firmierte das Unternehmen unter dem Markennamen Eurol. Dieser wird jetzt auch wiederbelebt. Und zwar von dem Mann, der Eurol im Jahr 1997 verkauft hat: August Pernsteiner.

Wieso er das macht? "Ich will es noch einmal wissen. Das Unternehmen ist ein Kind von mir. Ich habe es groß gemacht. Seither wurde damit viel Schindluder getrieben, auch mein Name wurde beschädigt", sagt der inzwischen 60-Jährige zu seiner Motivation.

Um die Lieferanten, die bei den Insolvenzen immer wieder Geld verloren haben, positiv zu stimmen, macht ihnen Pernsteiner ein ungewöhnliches Angebot. Er bietet an, eine Quote von 40 Prozent zu zahlen. 1,7 Millionen Euro betragen die Verbindlichkeiten. Ob sie das Angebot annehmen, darüber entscheidet der Gläubigerausschuss am 25. Oktober. Pernsteiners Anwalt Karl Wagner ist nach Vorgesprächen zuversichtlich, dass die Gläubiger das akzeptieren.

Das Offert ist insofern bemerkenswert, als das Unternehmen im Jänner geschlossen, im Februar der Sanierungsplan zurückgezogen und stattdessen ein Konkursantrag gestellt wurde. Die Quote aus den Verwertungen allein wäre bei etwa 13 Prozent gelegen. Abgewickelt hat das Verfahren der Schärdinger Masseverwalter Christoph Danner, der bereits mehrere Eurol-Konkursverfahren betreut hat.

Wie berichtet, war Pernsteiner über eine Beteiligungsfirma seit 2012 wieder an Eurol beteiligt. Jetzt hat der frühere Uni-Assistent und spätere mehrfache Firmengründer auch die Geschäftsführung wieder übernommen.

Wieso es unter seiner Leitung funktionieren soll, wenn die Firmenchronologie eine Auflistung von Pleiten ist? Weil die Firma seither immer wieder in den falschen Händen war, sagen Kenner.

Pernsteiner hat sich als Gesellschafter im Vorjahr einen Streit mit seinem 50-Prozent-Partner Siegfried Deutschbauer geliefert. Noch heute behauptet Pernsteiner, die jüngste Pleite sei vom damaligen Geschäftsführer ohne Notwendigkeit herbeigeführt worden.

Pernsteiner will Mineralöle abfüllen und über Handelsmittler an Werkstätten verkaufen. In den vergangenen Monaten ist das Geschäft über eine von ihm gegründete Firma Eurollubricants oil tec auf kleiner Flamme gelaufen. Jetzt will Pernsteiner wieder auf einen Mitarbeiterstand von mehr als 20 aufstocken. Zum Verkaufszeitpunkt 1997 gab es 35 Mitarbeiter in Ried, 60 insgesamt an drei Standorten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema