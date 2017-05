Eternit wächst, obwohl der Markt schrumpft

VÖCKLABRUCK. Anwendungen für Fassaden und Boden kompensieren Rückgang.

Eternit investierte in Vöcklabruck in Beschichtungsanlage, auf der Fassaden- und Bodenplatten behandelt werden Bild: Eternit

Viele Menschen denken bei Eternit an gewellte Dachplatten. "Dabei sind wir schon beim übernächsten Schritt", sagt Geschäftsführer Peter Rungger, als er den OÖN die jüngste Investition – eine Beschichtungsanlage – vorstellte. Eternit mit der Produktion in Vöcklabruck macht schon 40 Prozent seines Geschäfts mit Fassadenplatten. Und jetzt kommen Innenböden dazu. Auch Möbel aus Faserzement und Accessoires wie Blumentöpfe werden aus dem Material hergestellt. Darum ist Eternit auch erstmals bei einer Möbelmesse als Aussteller (in Salzburg) präsent.

Unter der Bezeichnung mineralische Fußböden sind Tafeln aus Faserzement für Innenböden bereits bei Leiner erhältlich. Die Schweizer Mutter Swisspearl vermarktet die Tafeln seit dieser Saison auch direkt. Um diese beschichteten Bodentafeln auch in Vöcklabruck erzeugen zu können, hat Eternit Österreich fünf Millionen Euro in eine Beschichtungsanlage investiert. "Das ist die größte Einzelinvestition seit Jahrzehnten am Standort", sagt Rungger. Insgesamt wurden acht Millionen Euro investiert. Fünf Millionen Euro wurden in die Anlage investiert, die als "Halle in der Halle" errichtet wurde und wo fast unter Reinheitsvorschriften wie im Labor gearbeitet werde. Mit der Verbreiterung der Anwendungen reagiert das Faserzementwerk auf die massive Marktverschiebung Richtung flacher Dächer: Laut einer Erhebung von Kreutzer, Fischer, Partner ist der Steildachmarkt in Österreich innerhalb von fünf Jahren um fast ein Viertel kleiner geworden. Die neuen Produkte führen dazu, dass das Werk in Vöcklabruck derzeit so gut ausgelastet ist, dass auch an den Wochenenden gearbeitet wird. 300 Mitarbeiter sind beschäftigt.

Im Vorjahr ist der Umsatz der Vöcklabrucker Produktion (aus der der Name von Gründer Ludwig Hatschek aus dem Firmennamen gestrichen wurde) nur um eine halbe Million Euro auf 58,8 Millionen Euro gestiegen. Die Ertragskennzahlen sind allerdings deutlich gestiegen: Das Betriebsergebnis Ebit liegt bei 4,5 Millionen Euro, was einer Marge von 7,7 Prozent entspricht. Konsolidiert, also mit der Handelstochter Dach und Wand, macht Eternit in Österreich 142,2 Millionen Euro Umsatz und beschäftigt 489 Mitarbeiter.

