Ernest Kulhavy zu Besuch bei "seinem Studenten"

Sichtlich beeindruckt war gestern Ernest Kulhavy, emeritierter Professor für Internationales Marketing an der Linzer Universität, von den neuen Räumlichkeiten der Agentur Reichl und Partner in den neu errichteten Promenaden Galerien in Linz.

Wie er die heutige Marketing-Szene beurteile, wollte Kulhavy nicht sagen. „Es steht mir nicht zu als Emeritus, gute Ratschläge zu erteilen. Ich kann nur sagen, was Rainer Reichl hier geschaffen hat, zeigt, dass er den richtigen Weg gegangen ist“, sagte Kulhavy.

Reichl und Partner ist die größte Agenturgruppe Österreichs mit Sitz in Linz und Wien und „setzt am Gründungsstandort Linz ein klares Statement“, sagt Gründer und Geschäftsführer Reichl. Das „Statement“ kann sich in jeder Hinsicht sehen lassen. 2500 Quadratmeter bieten derzeit 130 Mitarbeitern Platz. Das Raumangebot sei so, dass jederzeit noch aufgestockt werden könne, sagt Reichl.

Dass er „seinem Professor“ sein neues Reich unbedingt zeigen wollte, hat auch damit zu tun, dass jene Grundsätze des Marketings, die er bei Kulhavy gelernt hat, nach wie vor gelten würden. Der emeritierte Professor pflegt umgekehrt noch sehr intensiven Kontakt zu seinen früheren Mitarbeitern und Studenten – und das schon seit Jahrzehnten. Er wird heuer immerhin schon 92 Jahre alt.

