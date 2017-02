Ergebnisrückgang bei voestalpine

Die voestalpine investierte im Vorjahr Milliarden in den USA, statt bei uns Arbeitsplätze zu schaffen, wo eine halbe Million Arbeitslose warten.

Ausgerechnet ein Stahlwerk bauten man in den USA: Diese nutzten das in Öst. entwickelte LD-Stahlveredelungsverfahren ohne jemals Lizenzgebühren zu zahlen (die Russen u. a. zahlten diese übrigens!), was uns Milliarden vorenthielt.



Und das Allerbeste: Fast alle wollen dorthin reisen und unsere Devisen auch noch dort verstreuen.



Ach, die edlen Freunde und Helfer USA, deren wohlgemeinte Bomben heute noch zuhauf in unserer Erde liegen und alle Jahre wieder ausgebaggert werden, weil sie uns mit ihrem Overkill beregnen mussten, als alles schon entschieden war...