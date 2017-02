Engel baut um 46 Millionen Euro in Tschechien aus

SCHWERTBERG/KAPLICE. Der Mühlviertler Spritzgussanlagenbauer Engel mit Zentrale in Schwertberg (Bezirk Perg) baut sein Komponentenwerk in Kaplice in Tschechien aus.

Engel baut aus Bild: (Engel Austria)

In die Erweiterung werden rund 46 Millionen Euro investiert. 260 neue Arbeitsplätze sollen geschaffen werden. Das bestätigte das Unternehmen am Montag.

Im Geschäftsjahr 2016/17, das mit Ende März schließt, werden insgesamt 100 Millionen Euro für die Modernisierung der Fertigung und der Arbeitsprozesse ausgegeben. Parallel zu Tschechien wird auch in das Stammwerk, die beiden Großmaschinenwerke in St. Valentin, sowie in jene in Shanghai und China investiert.

Für das noch laufende Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzzuwachs von rund 10 Prozent. Im vergangenen Jahr betrug er 1,25 Milliarden Euro. Engel beschäftigt weltweit 5.200 Mitarbeiter, 3.000 davon in Österreich. Die Exportquote liegt bei etwa 95 Prozent.

