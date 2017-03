Energiewende bleibt Stückwerk ohne Umbau des Gesamtsystems

WELS. Potenzial bei Energie-Effizienz bisher längst nicht ausgeschöpft.

Manfred Fischedick Bild: (OÖN/hn)

Mit Energiewende verbinden wir noch immer zu sehr den Ersatz fossiler Energieträger durch Wind, Sonne oder Biomasse. Eine der entscheidenden Voraussetzungen für das Gelingen ist eine Steigerung der Energieeffizienz und überhaupt ein Komplettumbau des Systems.

Bei den "World Sustainable Energy Days", die derzeit in Wels über die Bühne gehen, stand gestern die Energie-Effizienz im Mittelpunkt. "Die ist neben dem Ausbau der Erneuerbaren die zweite wesentliche Säule für den nachhaltigen Umbau des Energiesystems", sagte Manfred Fischedick, Vizepräsident des Wuppertal Instituts, im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Nachzügler Verkehr

In der Industrie sei in den vergangenen 25 Jahren der Ausstoß von Treibhausgasen, die ja unmittelbar mit dem Energieverbrauch verbunden sind, um gut ein Drittel gesunken, auch durch effizienteren Umgang mit Energie. Im Verkehrssektor hingegen seien sie im selben Zeitraum um zwei Prozent gestiegen, sagte Fischedick.

Um die Energiewende kostengünstig zu gestalten, wäre ein Energie-Binnenmarkt notwendig, sagt Fischedick, allein schon um das schwankende Angebot erneuerbarer Energien besser ausgleichen zu können. "Eine Flaute über ganz Europa gibt es nur sehr selten", sagte der Energieexperte. Dafür müssten die Netzverbindungen zwischen den Ländern erweitert und verbessert werden.

Um die Ziele für 2050, den Ausstoß von Treibhausgasen um 80 bis 85 Prozent zu senken, zu erreichen, muss auch erneuerbar produzierter Strom verstärkt im Bereich Verkehr, in Form von synthetisch erzeugten Treibstoffen und zum Heizen von Gebäuden verwendet werden.

Bei der E-Mobilität scheint derzeit alles in Richtung Batterien zu gehen. Dabei wäre auch die Brennstoffzelle, betrieben mit Wasserstoffen, eine Möglichkeit. Fischedick sieht für beide Antriebssysteme Potenzial. Für den Stadtverkehr würden sich batteriebetriebene Autos eignen. Beim Überland-Verkehr sehe es aber deutlich anders aus. "Da könnte es schon sein, dass sich die Brennstoffzellen-Autos durchsetzen", sagt Fischedick.

Oberleitung für Autobahn?

Noch nicht entschieden sei der Umgang mit dem Güterverkehr. In Deutschland gebe es die Diskussion, die Autobahnen zu elektrifizieren, also Oberleitungen für Lkw zu bauen, um sie wie O-Busse in der Stadt mit Strom fahren zu lassen. Es gebe aber auch Tendenzen, beim "flüssigen System" zu bleiben und mit sauberen synthetischen Kraftstoffen (Stichwort: "power to fuel", Anm.) zu betreiben.

Für die Atomkraft, die ja in vielen Ländern ausgebaut wird, sieht Fischedick im globalen Energiewende-Szenario eine eher untergeordnete Bedeutung.

