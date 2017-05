Energiebericht: Ökostrom kann zulegen

LINZ. Die erneuerbaren Energien haben in den vergangenen zehn Jahren ihren Beitrag zur Energieversorgung in Oberösterreich deutlich steigern können.

Erneuerbare steigern ihren Anteil Bild: Simlinger

Tatsache ist aber auch, dass rund gut zwei Drittel der in unserem Bundesland verbrauchten Energie aus fossilen Quellen stammt. Das geht aus dem Energiebericht 2016 hervor, den Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl und der Energiebeauftragte des Landes, Gerhard Dell, gestern präsentierten.

Der Endenergieverbrauch ist seit 2005 weitgehend bei 318 Petejoule konstant geblieben, obwohl die Wirtschaftsleistungen im selben Zeitraum um real 13 Prozent gestiegen sind. Vor allem bei der Raumwärme sei es gelungen, den Anteil der Ökowärme seit 2005 von 45 auf 61 Prozent zu steigern.

Den "Dreh- und Angelpunkt" in der Energiepolitik sieht Strugl in der Steigerung der Effizienz. Selbstverständlich werde man auch weiterhin die Transformation in Richtung erneuerbare Energiequellen vorantreiben.

Vor allem in Unternehmen sieht Strugl noch Potenzial für die Verbesserung der Energieeffizienz.

