Energie an der FH: Mehr Forscher, neue Studien

WELS / HAGENBERG. Die Fachhochschule (FH) Oberösterreich verstärkt die Forschung im Energie-Bereich.

Steinmaurer, Kastner, Stelzer, Reisinger Bild: Stinglmayr

Das ASiC (Austria Solar Innovation Center) wurde in die FH integriert. Zuvor war das ASiC ein Verein gewesen. Mit dem Zusammenschluss steigt die Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter im Energie-Bereich an der FH um zwölf auf 35. Es gibt zehn Professoren (neun am FH-Standort Wels, einer in Hagenberg). Diese Neuerung präsentierten gestern, Montag, Landeshauptmann-Stellvertreter Thomas Stelzer, FH-Geschäftsführer Gerald Reisinger, FH-Forschungschef Johann Kastner und ASiC-Leiter Gerald Steinmaurer.

Anfang Oktober starten auch zwei neue Energie-Studiengänge an der FH: Electrical Engineering und Energy Informatics. Sie werden in Englisch gehalten – wie der bestehende Studiengang Sustainable Energy. Dazu kommt der Öko-Energietechnik-Studiengang. 223 Studenten sind derzeit inskribiert. 2019 sollen es 350 sein.

