Energie AG profitierte vom kalten Winter

LINZ. Betriebsergebnis stieg im Halbjahr um 57,7 Prozent.

Werner Steinecker Bild: Weihbold

Der kalte und lange Winter und die verbesserte Konjunkturlage haben der Energie AG in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2016/17 (per Ende September) in die Hände gespielt. Der Konzernumsatz stieg um 13,6 Prozent auf 959,9 Millionen Euro, das Betriebsergebnis um 57,7 Prozent auf 162,6 Millionen Euro.

"Wir erwarten ein Rekordjahr", sagte gestern Generaldirektor Werner Steinecker. Die Präsentation der Halbjahreszahlen fiel mit der Bilanz der ersten 100 Tage des Generaldirektors zusammen. Diese nutzte Steinecker für Gespräche mit Top-Managern in Oberösterreich. Dabei sei es nicht nur um den Strompreis gegangen: Vor allem die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bei der Digitalisierung seien eines der Hauptthemen gewesen.

Zukunftsgeschäft Digitalisierung

Das Datengeschäft sei derzeit zwar nur ein kleines im Vergleich zu den anderen Segmenten des Konzerns, Steinecker erwartet aber hier bald deutlich größere Beiträge. Vor allem werden die Kraftwerksstandorte immer interessanter für den Bau von Rechenzentren wie jenes des Handelskonzerns Lidl in Riedersbach im Bezirk Braunau.

Alle Geschäftssegmente haben zum Umsatzwachstum beigetragen. Vor allem im größten Segment, dem Geschäft mit Strom und Gas, stieg der Umsatz um 17,6 Prozent auf 602,5 Millionen Euro. Hier profitierte das Unternehmen nicht nur von der Witterung, sondern auch von der anziehenden Konjunktur. Vor allem beim Großkundengeschäft mit Gas habe man deutliche Fortschritte gemacht, sagte Steinecker, obwohl man mit Branchenriesen wie etwa der OMV konkurriere.

Mit der verstärkten Abgabe von Strom und Gas erhöhten sich auch die Erlöse beim Netz. Hier stieg der Umsatz um 10,6 Prozent auf 169,6 Millionen Euro. Auch das Segment Entsorgung – lange ein Sorgenkind des Konzerns – konnte die Erlöse um 5,5 Prozent auf 101,5 Millionen Euro steigern.

Für das Gesamtjahr erwartet Steinecker einen Umsatz von rund 1,6 Milliarden Euro und ein Betriebsergebnis von rund 200 Millionen Euro, nach 136 Millionen Euro im Jahr zuvor. (hn)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema