Ein System, das Leben rettet, Geld spart und wie ein Mensch denkt

WALDBURG. Markus Groiss entwickelte einen Brandmelder. Dieser unterscheidet Feuer von heißen Gegenständen und vermeidet Fehlalarme.

Markus Groiss Bild: Herwig Hainitz

In 36 Sekunden kann man nicht viel erledigen. Markus Groiss genügt diese Zeit, um dabei zu helfen, Leben zu retten. Der 38-jährige Messtechniker entwickelte ein Brandschutzsystem, das nicht nur Feuer in weniger als einer Minute erkennt, sondern es auch von Sonnenstrahlen oder heißen Auspuffen unterscheidet. Dadurch werden Fehlalarme vermieden. Infrarotsensoren erfassen den Gegenstand und leiten Informationen ohne menschliches Zutun an die Einsatzkräfte weiter.

Groiss erfand das System vor zwei Jahren. Der Zufall und ein Freund spielten eine große Rolle. "Er war Elektrotechniker der Grünberg-Seilbahn in Gmunden und hat mir Ende 2013 gesagt, dass er unbedingt ein Brandschutzsystem brauche, sonst käme das Projekt nicht zustande", sagt Groiss im Gespräch mit den OÖNachrichten. Der Mühlviertler zerbrach sich mit seinem Bekannten Klaus Koppenberger, einem Softwaretechniker, den Kopf. Nach einem halben Jahr war das System startklar. Vier Infrarotsensoren im Wert von 50.000 Euro zeichnen seit Juni 2014 die Aktivitäten der Seilbahn auf. Seit der Inbetriebnahme gab es keinen einzigen Fehlalarm.

Kein Universitätsprofessor

"Wir haben dem Programm beigebracht, wie ein Mensch zu denken", sagt Groiss, dem die Bezeichnung ,Tüftler‘ nicht schmeckt. "Ich bin auch kein Universitätsprofessor, der Grundlagenforschung betreibt. Ich habe nur mein Wissen eingebracht." Weil der Brandmelder ohne Probleme funktioniert, sind Unternehmen neugierig geworden: Siemens, Rosenbauer und Uniqa bekunden Interesse, sagt Groiss. Er betreibt das System gemeinsam mit Koppenberger und dem Brandschutzberater Ralph Egger. Seit 2012 leitet er zudem das Ingenieurbüro Groma in Waldburg bei Freistadt und setzt 120.000 Euro brutto im Jahr um.

Zuvor schlug Groiss einen ungewöhnlichen Karriereweg ein: Mehrere Jahre arbeitete er in einer Linzer Chemiefirma, ehe er sich mit 26 Jahren selbstständig machte. Eine Firma für Düngemittel, die er 2004 gegründet hatte, ging pleite und wurde aufgekauft. "Ich bin oft auf die Nase gefallen", sagt er, "umso besser, dass es jetzt klappt."

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar (25946) · 24.12.2016 13:09 Uhr von jago· 24.12.2016 13:09 Uhr Europäisches Patentamt in München? Nutzt gegen die Sauerier auch nicht viel. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 4 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema