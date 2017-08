Diskotheken: Drei Jahre nach Kollaps nun wieder ein Konkurs

REGAU/LINZ. "Sugarfree" Regau: Die Reisinger-Brüder sind kurz vor Pleite ausgestiegen.

Die Diskothek ist nun endgültig am Ende, Reinhard Steinöcker ist zuvor als Abwickler eingestiegen. Bild: colourbox.de

Im Jahr 2014 gab es mehrere Insolvenzen in der oberösterreichischen Diskotheken-Gruppe der Brüder Reisinger und ihrer Geschäftspartner. Nach Sanierungsverfahren ging es an den Standorten in Wels und Regau weiter.

Nun ist einer Diskothek endgültig die Luft ausgegangen – dem "Sugarfree" in Regau. Dahinter steht die SR Gastro GmbH, die, wie in der Lokalausgabe der OÖNachrichten berichtet, in Konkurs gegangen ist. Am 25. August wurde das Verfahren am Landesgericht Wels eröffnet.

Einst 30 Mitarbeiter

Kurz davor, am 4. August, hatte Geschäftsführer Klaus Reisinger aus Wels SR Gastro verlassen. Die Firma Pizza & Baguette seines Bruders Günter Reisinger aus Haag am Hausruck war am 14. Juni als 40-Prozent-Gesellschafter ausgestiegen. Diesen Anteil hat die Beratungsfirma Dr. Steinöcker Consulting & Training übernommen. Sie gehört dem Ennser Reinhard Steinöcker, der seit 5. August auch Geschäftsführer von SR Gastro ist.

Steinöcker ist bei den Konkursrichtern im Land, wie berichtet, bekannt. Sein Geschäftsmodell ist es, in Probleme geratene Betriebe zu übernehmen, um sie entweder zu sanieren oder unter Schonung der Voreigentümer kontrolliert in die Insolvenz zu führen. Von Letzteren bekommt er ein Honorar für seine Dienstleistung – die Abwicklung. Eine Sanierung sei beim "Sugarfree" nun nicht mehr möglich gewesen, sagt Steinöcker: "Das Geschäftsmodell einer klassischen Diskothek ist heute überholt." Diese Art des Fortgehens sei bei vielen Jugendlichen aus der Mode, es gebe viel Konkurrenz.

Im Vorjahr hatte die Diskothek teils noch 30 Mitarbeiter, zuletzt waren es vier. "Die Verträge wurden aufgelöst, das ist überwiegend erledigt", sagt Steinöcker. Die Schulden betragen rund 300.000 Euro. Die Gläubiger werden kaum etwas von ihrem Geld sehen. (az)

