Diese Startup-Ideen überzeugten die Jury

LINZ. Beim ersten "Startup Live"-Event in der Linzer Tabakfabrik konnten drei Ideen bei der Jury punkten - und holten sich die begehrten Preise.

Zwei Tage lang tummelten sich innovative Leute, junge Gründer, interessierte Beobachter wie berichtet in der Linzer Tabakfabrik am neuen Factory300-Campus und arbeiteten an Ideen, fanden sich in Teams und entwickelten ihre Geschäftsideen weiter. Am Ende der beiden Tage stand ein finaler "Pitch", eine 90-Sekunden-Präsentation des Erarbeiteten vor ein Jury.

Den Hauptpreis von 5000 Euro holte sich am Ende Peter Windischhofer aus Münzbach mit seinem Startup "refurbed“ in Wien. "refurbed" ist eine Online-Plattform für den Verkauf von gebrauchten und wieder aufbereiteten elektronischen Geräten. Im Februar gegründet, im März gestartet, Umsatz bereits 20.000 Euro. Kunden, Händler und die Umwelt sollen profitieren. Die Jury - Investor Michael Altrichter, Gert Weidinger von KPMG, Daniel Horak von Conda, Alfred Luger von Runtastic, Michael Eisler vom Netzwerk "Startup300" und Elisabeth Eidenberger von den OÖNachrichten - war nicht nur vom professionellen Pitch, sondern auch von der Idee überzeugt.

Ebenfalls mit Preisen nach Hause gingen die Ideen "Conqer" und "MEPP": "Conqer" ist eine Plattform und App für Reisende. Mit Videos können dabei Einheimische den Touristen ihre Geheimtipps der Stadt zeigen und einen authentischeren Blick auf das Urlaubsziel gewähren. Mit der Idee haben die Gründer auch ihre Kollegen beim "Startup Live" überzeugt und gewannen das "Community Voting", bei dem alle Teilnehmer abstimmen durften.

Das Startup "MEPP" kümmert sich um das "Einkaufen von morgen" und hat schon Kunden wir Merkur und A1 an Land gezogen. Mit der Software können Handelsunternehmen die Wege der Kunden im Shop besser nachvollziehen und dem einzelnen Kunden passgenaue Angebote machen.

