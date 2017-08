"Die unnötigste Pleite des Jahres"

LINZ/ENNS. Sechs Wozabal-Firmen insolvent: Rund 800 Mitarbeiter sind betroffen. Chance auf Weiterführung ist intakt. Fraglich ist nur, ob mit oder ohne Familie.

Wozabal versorgt 2000 Kunden mit Mietwäsche, Textilreinigung und Berufsbekleidung. Bild: Wozabal

Christian Wozabal führte das Familienunternehmen in vierter Generation. Gestern, Donnerstag, musste der Chef des Miettextilien-Unternehmens für sechs seiner Firmen Insolvenz anmelden. 800 Mitarbeiter sind betroffen.

Insgesamt geht es um Verbindlichkeiten von 104 Millionen Euro. Rechnet man wechselseitige Schulden und Rückstellungen für eine etwaige Schließung heraus, bleiben zumindest 47 Millionen Euro Passiva. Für die Verfahren, die gestern, Donnerstag, auch schon eröffnet wurden, wurden die erfahrensten Masseverwalter bestellt, berichten die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und Creditreform.

Dass Wozabal in die Insolvenz geschickt wurde, ist nach Ansicht etlicher Beteiligter absurd: "Das ist die unnötigste Pleite des Jahres."

Wie kam es dazu? Wozabal hat über Jahrzehnte Gewinne gemacht. Doch 2013 hat sich das Unternehmen finanziell übernommen. Zunächst wurde beschlossen, zwölf Millionen Euro in den Bereich Medizinprodukte zu investieren. Daneben gewann Wozabal Aufträge in ganz Österreich und musste dafür weitere Kapazitäten aufbauen. Außerdem gab es Probleme bei den Neuinvestitionen, was dem Management über den Kopf wuchs.

Investor sollte einsteigen

Die Banken setzten daher heuer den erfahrenen Sanierer Tassilo Gruber und Andreas Gaisbauer ein, um eine Pleite abzuwenden. Die beiden Manager arbeiteten Schritt für Schritt die Problembereiche ab. Am Ende stand ein unterschriftsreifer Vorschlag für die Zukunft von Wozabal. Die Mehrheit sollte an einen strategischen Investor verkauft werden. Zwei bis drei Interessenten soll es schon gegeben haben, darunter der Konkurrent Salesianer.

Christian Wozabal wurde angeboten, ihn als Komplementär aus sämtlichen Haftungen zu entlassen. Und die Familie Wozabal sollte aus dem Verkaufserlös fünf Millionen Euro erhalten. Doch Christian Wozabal verweigerte die Unterschrift, setzte sich selbst wieder als Geschäftsführer ein und brachte damit die drei Hausbanken Oberbank, Raiffeisenlandesbank und Sparkasse Oberösterreich gegen sich auf. Das Verhältnis soll mittlerweile so schlecht sein, dass Wozabal in der einen oder anderen Bank keinen Termin mehr bekommt. Hatte er noch vor wenigen Tagen behauptet, er würde ohne Insolvenz weiter arbeiten, muss er nun warten, was die Masseverwalter beschließen.

Firmenchef will weitermachen

Christian Wozabal zeigte sich gestern zuversichtlich, dass das Unternehmen die gesetzliche Mindesterfordernis, eine Quote von 20 Prozent, aufbringen könne. Außerdem solle bis zur Tagsatzung eine Refinanzierung stehen. Auch wenn das Gesprächsklima mit den Banken "angespannt" sei.

Der Betrieb der nächsten Wochen und Monate sei abgesichert – dank einer vor wenigen Tagen abgeschlossenen Zwischenfinanzierung mit der Erste-Group-Tochter Intermarket in Höhe von rund fünf Millionen Euro. Außerdem sei der Zusammenhalt unter den Mitarbeitern sehr groß, auch die Lieferanten und Kunden seien loyal.

Der operative Cash-flow sei zuletzt so hoch wie seit acht Jahren nicht mehr gewesen. Jedoch reiche das nicht, um die Schulden zurückzuzahlen. Rund 17 Millionen Euro sind heuer fällig.

Wozabal nannte als einen Grund für die Insolvenz, dass die Banken die Kreditlinien nicht verlängert hätten. Zum Restrukturierungskonzept sagte er, es habe "nur Ideen" gegeben, "kein konkretes Angebot". Es sei um eine Treuhandlösung gegangen. "Aber mit großem Risiko", sagte Christian Wozabal. Es hätte zur Zerschlagung der Firma führen können, wofür er nicht zur Verfügung stehe.

Die Banken wollen dem Vernehmen nach eine Weiterführung finanzieren. Allerdings unter der Voraussetzung, dass Wozabal das Unternehmen verlässt.

Krankenhäuser rechnen weiter mit Lieferung – Hilfe für Mitarbeiter

2000 Kunden werden von Wozabal täglich mit 175 Tonnen Wäsche beliefert. Dazu zählen Hotels, Gastronomiebetriebe, Altenheime, vor allem aber Krankenhäuser.

Die Krankenhäuser gehen davon aus, dass die wichtige Belieferung weiterhin funktioniert. „Wir hatten bisher die Zusicherung, dass daran kein Zweifel besteht, und gehen davon aus, dass auch die Masseverwalter den Betrieb fortführen“, sagt Gespag-Vorstandsdirektor Karl Lehner. Landeshauptmann Thomas Stelzer sagte gestern, dass die Landesbetriebe weiterhin mit Wozabal zusammenarbeiten würden.

Die Mitarbeiter können zwar darauf hoffen, dass sie ihren Job nicht verlieren. Doch ihre Löhne haben sie noch nicht. Auf Initiative von Landesrätin Birgit Gerstorfer haben allerdings Sparkasse und Hypo Hilfe zugesagt. Wozabal-Mitarbeiter bekommen zinsen- und gebührenfrei eine Überbrückung in Höhe ihres dreifachen Nettolohns.

Nicht betroffen von den Pleiten sind die Gesellschaften in Budweis sowie in Kärnten und Bad Hofgastein. Bei der Kärntner Firma Umlauft sind die Wozabal-Anteile an die Oberbank verpfändet und die Sanierer Tassilo Gruber und Andreas Gaisbauer noch am Werk.

