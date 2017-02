"Die größte Gefahr für die Europäische Union geht von Frankreich aus"

SEEWALCHEN. Ökonom Friedrich Schneider zu Gast bei "Wirtschaft aus erster Hand"

Friedrich Schneider (r.) im Gespräch mit OÖN-Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die bevorstehenden Präsidentenwahlen in Frankreich könnten enorme Auswirkungen auf Europa haben, sagte der Linzer Volkswirtschaftsprofessor Friedrich Schneider am Dienstagabend bei der ersten Veranstaltung der Reihe "Wirtschaft aus erster Hand" der VKB und der OÖNachrichten in Seewalchen.

Die größte Gefahr für die Europäische Union sieht er derzeit also in Frankreich, genauer in der rechtsextremen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, Chefin der Front National (FN). "Sie fährt die gleiche Kutsche wie US-Präsident Donald Trump, sie spricht wie er die Globalisierungsverlierer an und wird, falls sie gewinnt, drei Wochen nach ihrem Amtsantritt eine Volksabstimmung über die Europäische Union und den Euro abhalten lassen", sagte der Ökonom, der schon den Brexit sehr bedauert.

Le Pen plädiert für den Austritt Frankreichs aus der EU ("Frexit") und will mit protektionistischen Maßnahmen die französische Wirtschaft und die Jobs in Frankreich retten. Wie Trump mit seinem "America first" skandiert sie "Frankreich zuerst". Umfragen sehen die Tochter von FN-Gründer Jean-Marie Le Pen derzeit bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am 23. April mit rund 25 Prozent auf dem ersten Platz. Schneider sieht die Chancen, dass Marine Le Pen gewählt wird, bei "50 zu 50". Wenn ein europäisches Kernland wie Frankreich die EU verlasse, werde die Union in einen südlichen und nördlichen Teil zerfallen und der Binnenmarkt verloren gehen. Überhaupt müssten die Europäer den Binnenmarkt wieder stärker betonen, um wieder auf Erfolgskurs zu kommen, sagte Schneider.

Trumps Chaos-Politik

Auf die möglichen ökonomischen Folgen der "chaotischen Wirtschaftspolitik" von Donald Trump angesprochen, sagte Schneider, dass "wir noch schwierige Zeiten erleben werden mit dieser politics by chaos". Es stecke keine Strategie dahinter, Trump arbeite seine Wahlversprechen einfach Punkt für Punkt "wie eine Ameise" ab. "Es schert ihn nicht, ob er internationale Verträge bricht oder hohe Kosten verursacht." So befürchtet etwa der US-Flugzeughersteller Boeing, dass als Antwort auf US-Strafzölle für China die chinesischen Flugzeugorder storniert werden könnten. "Das heißt allein für Seattle (Boeing-Standort, Anm.) 70.000 bis 90.000 Arbeitslose mehr."

Schneider kritisiert das Trumpsche Einreiseverbot scharf, weil damit der Innovationsfähigkeit der amerikanischen Wirtschaft der Garaus gemacht würde. "Aber er unterschätzt da die US-Justiz."

Grundsätzlich agiere der Republikaner Trump wie "der beste Keynesianer, den es gibt". Die geplante Milliarden Dollar teure Mauer zu Mexiko sei das beste Beispiel dafür. "Das ist deficit spending wie in den 1930er/1940er-Jahren. 100 Arbeiter graben ein Loch, 100 schütten es wieder zu, die Wirtschaft kommt dadurch in Gang und die Verschuldung nähert sich der 200-Prozent-Marke wie in Japan." Die extrem protektionistische Wirtschaftspolitik Trumps müsse spätestens bis zu den Halbzeitwahlen ein paar hunderttausend Jobs in den USA zurückgebracht haben, sonst würde es politisch eng für ihn.

Arbeiten muss sich lohnen

Das neue Arbeitsprogramm der Bundesregierung begrüßte Schneider mit dem Zusatz "ich hoffe, es hält". Er kritisierte jedoch, dass wir keine Abschottung, sondern eine Öffnung des Arbeitsmarktes brauchen. Warum solle ein rumänischer Arbeiter nicht bei uns den Job machen dürfen, wenn er gebraucht wird? Man müsste die Arbeitslosenhilfe auch so umwandeln, dass sich Arbeiten lohnt, sagte Schneider.

Am meisten fehle ihm ein schlagkräftiges Programm, um gute junge Leute zu halten. "Ich würde an den Unis einen Pilotversuch machen: Die 30 Jahrgangsbesten bekommen ein ‘Spinner-Jahr’ finanziert, um nachzudenken, was sie machen könnten. Und das präsentieren sie dann den Investoren.

Friedrich Schneider über...

... Freihandelsabkommen: Die Angst der Menschen vor großen Wirtschaftsräumen wird zum Teil noch geschürt. Es bräuchte viel mehr Aufklärung auch von Regierungsseite, da wird haarsträubender Unsinn verzapft wie z. B., dass Schiedsgerichte von Konzernen beherrscht würden.

... Schulbücher: Ich habe mit drei Mitarbeitern österreichische Schulbücher in VWL analysiert. Da werden Sie als Unternehmer verunglimpft, dass sie das Buch an die Wand schmeißen würden. Aber, wenn wir alle brav dasitzen und nichts dagegen tun, dürfen wir uns nicht wundern, wenn dann die Diskussionen über Ceta gerade bei jungen Menschen auf fruchtbaren Boden fallen.

... Einkommensteuer: Es ist ja ein Witz, wenn Jungunternehmer das erste Mal Geld verdienen und ab 60.000 Euro die Hälfte in die Himmelpfortgasse schicken müssen.

Mitarbeiter am Gewinn beteiligt

Viele Dinge im Steuersystem laufen nach Ansicht Friedrich Schneiders schief. So auch, dass EU-Länder (wie Irland im Fall Apples) keinen Mindeststeuersatz einheben müssen. „Meine Bitte ist: Werden S’ lästig und fragen Sie die Politiker, warum macht Ihr da nichts? Wir sind viel zu höflich und gut erzogen – wir können die ja mal zur Rede stellen!“

Die Zipfer Unternehmerin Gerti Schatzdorfer hat bereits einen Steuervorschlag: Sie möchte, dass Klein- und Mittelbetriebe einen Teil der Gewinne steuerfrei an ihre Mitarbeiter ausschütten dürfen. Schneider konnte dem Vorschlag nach kurzer Überlegung einiges abgewinnen, weil das Geld ohnehin in den Konsum fließen dürfte und so dem Staat über zusätzliche Steuereinnahmen zur Verfügung stünde.

