"Die ganze Welt schaut darauf, was jetzt hier in Österreich entwickelt wird"

LINZ/WIEN. voestalpine, Siemens und Verbund bauen auf dem Gelände der voest in Linz eine der weltweit größten Wasserstoffanlagen.

18 Millionen Euro Kosten und sechs Megawatt Energieleistung: Das sind die Eckdaten zu dem "Pilotprojekt Wasserstoffanlage" in Linz. Viereinhalb Jahre wird auf dem Gelände der voestalpine getestet und geforscht, ehe die Anlage gänzlich in Betrieb gehen soll. Ziel ist, Stahl mit Wasserstoff statt Kohle zu erzeugen. Vorerst handelt es sich um ein Versuchsprojekt. Für dieses hat sich die voestalpine den Verbund und Siemens ins Boot geholt. Verbund liefert den Strom, Siemens die Technologie für die Anlage.

Gestern, Dienstag, präsentierten die Vorstandsvorsitzenden der drei Unternehmen in Wien dieses Projekt, das "H2Future" heißt. "Diese Wasserstoffanlage ist eine der weltweit größten – von der Leistung und den Kosten her", sagte Verbund-Vorstandsvorsitzender Wolfgang Anzengruber.

Die Kosten für voestalpine, Siemens und Verbund betragen jeweils zwei Millionen Euro. Die EU steuert rund zwölf Millionen Euro Fördergelder bei. "Es ist eines unserer Flaggschiff-Projekte", sagte Executive Director Bart Biebuyck von der EU-Kommission. "Die ganze Welt schaut darauf, was hier in Österreich entwickelt wird."

EU-Klimaziele einhalten

Aber wie soll die neue Anlage im Detail aussehen? "Sie steht zwischen Hochofen und Stahlwerk", sagt voestalpine-Vorstandsvorsitzender Wolfgang Eder. Herzstück des Wasserstoffwerks ist ein Elektrolysesystem von Siemens: Es ermöglicht, Strom in Wasserstoff umzuwandeln. Der gewonnene Wasserstoff wird direkt verarbeitet und wieder für die Stahlherstellung verwendet. Dabei helfe, dass das System große Energiemengen aufnehmen und speichern könne, sagt Siemens-Österreich-Chef Wolfgang Hesoun: "Es geht darum, nachhaltige Energie zu produzieren." Seit 2015 sei das Elektrolysesystem im Energiepark Mainz im Einsatz und habe sich bewährt.

Weltweit werden derzeit 500 Milliarden Kubikmeter Wasserstoff verbraucht. 95 Prozent davon werden durch einen CO2-lastigen Gasreformierungsprozess hergestellt. Anzengruber glaubt, dass die Ergebnisse und Forschungen in der Anlage in Linz zu einem "Generationenwechsel im metallurgischen Prozess" führen können. Europa habe in diesem Punkt einen Vorteil gegenüber Stahlproduzenten in Asien oder den USA, sagt Biebuyck. Und Hesoun bestätigt, dass das Linzer Projekt nach viereinhalb Jahren nicht einfach auf Eis gelegt werde: "Wenn alles klappt, soll die Elektrolyse in den Arbeitsprozess eingebaut werden."

Eder sieht in der Anlage in Linz ein "Modell der Zukunft". Zumal die Stahlindustrie nach EU-Vorschrift umweltfreundlicher produzieren muss. Die Klima- und Energieziele der EU sehen vor, die CO2-Ausstöße bis 2030 um 40 Prozent zu reduzieren. "Mit dem, was wir heute an Möglichkeiten zur Stahlproduktion haben, sind wir für die Zukunft nicht ausreichend aufgestellt", sagt Eder. Ihm schwebt vor, in den Werken in Linz, Donawitz und Corpus Christi künftig gänzlich auf Kohle oder Erdgas zu verzichten und nur Wasserstoff zu verwenden.

Allerdings ist der voestalpine-Chef noch unschlüssig, wann es so weit sein wird. "Das ist eine Frage der Technologie, dafür benötigen wir noch 15 bis 20 Jahre." (rom)

Video:

Grafik:

Zahlen und Fakten

18 Millionen Euro kostet die neue Wasserstoffanlage auf dem Gelände der voestalpine in Linz. Zwei Drittel der Kosten stellt die EU zur Verfügung, ein Drittel teilen sich voestalpine, Siemens und Verbund.

Sechs Megawatt beträgt die Leistung der Anlage. Zum Vergleich: Die Antriebsleistung eines Hochgeschwindigkeitszuges entspricht etwa acht Megawatt.

Viereinhalb Jahre wird in Linz geforscht und entwickelt. Projektstart war am 1. Jänner dieses Jahres.

Sechs Unternehmen aus Industrie, Energiewirtschaft, Technologie und Forschung arbeiten bei dem Projekt zusammen: Neben voestalpine, Siemens und Verbund sind die Verbund-Tochter APG und die wissenschaftlichen Partner K1-Met und ECN beteiligt.

Um 40 Prozent soll der Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) bis 2030 in der EU sinken. Auf dieses Ziel haben sich die 28 EU-Mitgliedsstaaten bei einem Gipfel in Brüssel im Oktober 2014

geeinigt.

