"Die durchschnittliche Österreicherin hat eine andere Figur als eine Asiatin"

LINZ/ORT IM INNKREIS. Fussl-Chef Karl Mayr über den Einheitsbrei in der Textilbranche und sein Erfolgsrezept.

Weltmeister bei Wachstum und Umsatz: Inditex, zu dem auch Zara gehört Bild: AFP

Die Abkürzung C&A stünde für "Cheap and awful" (billig und hässlich). So ätzten Kritiker des Modekonzerns schon vor Jahren. Heute sind die goldenen Zeiten des deutsch-niederländischen Unternehmens vorbei und vielen einst sehr erfolgreichen Konkurrenten geht es ähnlich (siehe Kasten): Etwa der US-Modekette Gap, deren Aktien gestern, Freitag, auf Talfahrt waren. Grund dafür: unerwartet schwache Verkaufszahlen im ersten Quartal. Dass es auch anders geht, beweist das oberösterreichische Traditionsunternehmen Fussl:

"Wir sind das einzige überregionale österreichische Modeunternehmen", sagt Fussl-Geschäftsführer Karl Mayr. Im Vergleich zu den internationalen Filialisten sei man ein kleiner Fisch, was Mayr jedoch als Vorteil sieht. "Unsere Konkurrenten müssen 30 bis 40 Länder im Überblick behalten. Die durchschnittliche Österreicherin hat aber eine andere Figur als die Durchschnittskundin aus Asien, Spanien oder Schweden."

Die große Stärke von Fussl sei, dass exakt auf den österreichischen Markt und die Wünsche der Kunden eingegangen werde. "Wichtig ist, den Anteil der regulär verkauften Ware hochzuhalten", so Mayr. Die Textilbranche in Österreich sei zu 40 Prozent überbesetzt. Die Kunden hätten eine nie dagewesene Auswahl. Erfolgreich könne in der Bekleidungsindustrie daher nur sein, wer den Geschmack genau treffe. "Das gelingt durch eine Kombination aus knallharter Analyse und mutigen Entscheidungen."

Am Weltmarkt gelingt dies aktuell dem spanischen Inditex-Konzern besonders gut: Er ist führend bei Wachstum und Umsatz, in Oberösterreich aber nur mit einer Zara-Filiale präsent.

Der zweite wichtige Erfolgsfaktor in der Modebranche ist Schnelligkeit: Nur wer die neuesten Trends schnellstmöglich von den internationalen Laufstegen in die Geschäfte bringt, kann langfristig überleben. Dies ist einer der Gründe, warum der einstige Branchenprimus H&M hinterherhinkt: Die Schweden fertigen großteils in Asien – und zu häufig am Geschmack ihrer Kunden vorbei. Die Folge sind volle Lager und Rabattaktionen, um das Geschäft am Laufen zu halten.

Fussl lässt 50 Prozent seines Sortiments in Europa fertigen – und fährt gut damit: "Die Waren kommen direkt von namhaften Fabriken ins Geschäft", sagt Fussl. Da bei keinem Mittler Geld liegen bleibe, könne man zu guten Preisen verkaufen.

Fussl Modestrasse

Fussl mit Sitz in Ort/Innkreis gibt es seit 1871 – damals wurde das Unternehmen noch als Gemischtwarenladen geführt. Heute betreibt die Modestraße 156 Filialen in Österreich, 27 davon in Oberösterreich. Seit 2016 ist Fussl auch in Bayern präsent, dort gibt es mittlerweile 16 Standorte.

Bei Fussl sind rund 1200 Mitarbeiter beschäftigt. Der Umsatz stieg im Vorjahr um ein Prozent auf 143 Millionen Euro.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema