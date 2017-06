Die Start-up-Szene sucht in Linz das nächste Runtastic

LINZ. Wettbewerb der besten Ideen in der Tabakfabrik gestern und heute Gründer stellen in 90 Sekunden ihre Ideen vor und wollen gewinnen.

Gründer-Geist à la Steve Jobs in der Tabakfabrik: Geschäftsmodelle werden präsentiert, bearbeitet und beurteilt. Bild: (Startup300)

Innovative Leute, junge Gründer, interessierte Beobachter: Sie tummeln sich seit gestern, Freitag, im Bau 1 der Tabakfabrik. Österreichs Start-up-Szene blickt nach Linz. Das internationale Workshop- und Wettbewerb-Format "Startup Live" macht hier Station – nach Veranstaltungen in Städten wie Berlin, Kopenhagen, Wien und Tel Aviv.

Begonnen hat es gestern mit den "Pitches". In jeweils 90 Sekunden präsentierten zwölf Leute ihre Geschäftsideen in Englisch – von der mobilen Umkleidekabine über Pflanzensensoren bis zu Online-Plattformen (siehe Beispiele). Die Bandbreite der Auftretenden war auch groß – von Start-ups, die schon in einem Förderprogramm sind, Preise gewonnen oder Umsatz gemacht haben, bis zu Personen, die vor wenigen Tagen eine Idee hatten.

Welche Spezialisten sie noch brauchen, etwa Designer oder Marketingleute, sagten die gut Vorbereiteten gleich dazu. Dann hatten alle "Pitcher" eine halbe Stunde Zeit, andere Leute für ihr Team zu gewinnen, die bis heute an dem Geschäftsmodell weiterarbeiten und es verfeinern wollten. Rund 100 Teilnehmer waren insgesamt für das "Startup Live" angemeldet. Fast alle "Pitcher" schafften es, ein Team aus zumindest drei Leuten zu formen. Dann wurde teils bis spätabends gearbeitet und getüftelt. Zwischendurch gab es Gespräche mit insgesamt 20 Mentoren aus der Wirtschaft, die Tipps parat hatten.

Heute geht es weiter mit den Workshops. Am Abend kommt es dann zum Höhepunkt – den "Final Pitches". Vor einer hochkarätigen Jury werden die Ideen nochmals präsentiert. Juroren sind der Investor Michael Altrichter, Gert Weidinger von KPMG, Daniel Horak von Conda, Alfred Luger von Runtastic, Michael Eisler vom Netzwerk "Startup300" und Elisabeth Eidenberger von den OÖNachrichten. Sie wählen einen Sieger, der unter anderem 5000 Euro Preisgeld gewinnt. Worum es den Gründern aber auch geht, ist die Möglichkeit, Netzwerke zu knüpfen und Kapitalgeber zu finden. Erfolgreiche österreichische Start-ups wie Runtastic haben einst auch bei "Startup Live" mitgemacht.

"Start-up-Campus" Tabakfabrik

Es laufe ausgezeichnet, sagte gestern Abend Bernhard Lehner, der gemeinsam mit Eisler "Startup300" gründete und führt. "Die Teams haben einen Nachmittag mit intensiven Mentoring-Sessions hinter sich. Die Köpfe rauchen, die Stimmung ist ausgezeichnet. Unbändiger Gründergeist, wohin man schaut", sagte Lehner. "Startup300" ist ein Business-Angel-Netzwerk mit derzeit rund 120 Investoren, bei dem unter anderen Altrichter und die Runtastic-Gründer dabei sind.

Wie berichtet, leitet die "startup300 AG" ihre Aktivitäten nun von der Linzer Tabakfabrik aus. Am Montag findet die Eröffnung der Flächen der Tochterfirma "Factory300" statt, bei der Sandra Schier als Prokuristin agiert. Hier sollen Start-ups bis zu einem Jahr arbeiten können und unterstützt werden.

Die Veranstaltungsfirma "Startup Live" ist aus Wien und wird von Tanja Sternbauer und Georg Kuttner, der in Linz moderiert, geleitet.

Gründer und ihre Ideen

Eine mobile, multifunktionale Umkleidekabine präsentierte die Linzerin Natalie Pichler. Mit ihrem Start-up „Wallz“ will sie Raumsysteme, Möbel und andere Produkte vertreiben, die in wenigen Sekunden aufklappbar sind. Der Online-Shop startet im Sommer.

Ein Sensor für Pflanzen, der auf PC und Handy anzeigt, wann etwa gegossen werden muss. Das haben Fabio Rockenschaub aus Linz und Gregor Waizenauer aus Schärding entwickelt. Sie wollen mit „Plant B“ Private und Firmen, die Hunderte Pflanzen in den Büros haben, erreichen.

Peter Windischhofer aus Münzbach ist Mitgründer von „refurbed“ in Wien, einer Online-Plattform für den Verkauf von gebrauchten und wieder aufbereiteten elektronischen Geräten. Im Februar gegründet, im März gestartet, Umsatz bereits 20.000 Euro. Kunden, Händler und die Umwelt sollen profitieren.

Das Start-up „Planery“ mit Sitz in Linz bietet eine cloud-basierte Software an, mit der Dienstplanung und Zeitaufzeichnung schnell und einfach verwaltet werden können. Die von den Niederösterreichern Ilja Jochum und Matthias Rotter präsentierte Idee findet bereits bei einigen Unternehmen Anklang.

Die Lücken im öffentlichen Verkehr wollen Sebastian Tanzer aus Alberndorf und Christopher Stelzmüller aus Schwanenstadt füllen. Sie haben das Sammeltaxisystem „Public Move“ für Personen aus entlegenen Regionen entwickelt. Mit sechs Mühlviertler Gemeinden sind die beiden im Gespräch.

