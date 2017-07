Die Millionenfrage: Wie viel sind unsere Stromfirmen wert?

Energiewirtschaft: Nach dem Steckerltausch in Linz interessieren sich Australier für Linz-AG-Anteil an der Energie AG Oberösterreich.

Energie-AG-Chef Werner Steinecker, Linzer Bürgermeister Klaus Luger, Linz-AG-Chef Erich Haider Bild: cityfoto.at

Es war eine der größeren Wirtschaftstransaktionen, die die Stadt Linz je getätigt hat. Die Stadt Linz hat die Linz AG verkauft. Dennoch blieb es verhältnismäßig ruhig im Gemeinderat, als dieser Handel abgenickt wurde.

Das lag daran, dass der Käufer die Linz Holding ist, die ebenfalls der Stadt Linz gehört. Die Stadt Linz hat sich, wie berichtet, selbst ein Unternehmen verkauft, im Volksmund wird das Steckerltausch genannt. Warum hat die Stadtführung das gemacht, was hat das mit dem anderen großen Stromversorger Energie AG zu tun und wie viel sind die beiden Unternehmen eigentlich wert?

Beginnen wir bei der Linz AG. Dass die Stadt Linz nicht erst durch den umstrittenen Swap finanziell zu kämpfen hat, ist bekannt. Der Verkauf der Linz AG bringt einmalig Cash, der dazu dienen soll, alte Schulden abzubauen. Die Holding hat das Geld zwar auch nicht, kann den Kauf aber wegen der aktuellen niedrigen Zinslage billig finanzieren.

Ist Linz AG nicht mehr wert?

Freilich müssen die künftigen Dividenden der Linz AG in den kommenden Jahren dafür verwendet werden, um die Rückzahlungen zu bedienen. Die Stadt Linz hat jetzt einen Vorteil, die Dividenden fehlen aber in den Folgejahren. Überraschend ist der Kaufpreis von 348,6 Millionen Euro. Auch wohlmeinende Experten halten das für sehr niedrig. Die Linz AG müsste wesentlich mehr wert sein. Schon allein der Anteil, den die Linzer an der Energie AG Oberösterreich halten (10,3 Prozent), ist nach derzeitiger Bewertung knapp 177 Millionen Euro wert. Diesen Betrag hat sich die Stadt Linz auf diese Weise zumindest einmal gesichert und kann ihn zum Schuldenabbau verwenden.

Den Anteil soll die Linz AG ja verkaufen, so der Plan des Linzer Bürgermeisters. Wobei das Land ein Vorkaufsrecht hat. Bisherige Gespräche mit dem Land verliefen ob sehr unterschiedlicher Vorstellungen über den Kaufpreis im Sand. Es gäbe aber auch noch andere Möglichkeiten. Dem Vernehmen nach hat ein australischer Investor bereits bei den Linzern vorgefühlt. Die Macquarie Bank ist im Infrastrukturbereich sehr umtriebig und hat sich erst 2015 bei der Energie AG Steiermark eingekauft und den 25,1-Prozent-Anteil von der französischen EdF übernommen. Macquarie und Energie-Steiermark-Vorstand Martin Graf sollen aber auch bei anderen Energie-AG-Aktionären schon vorgefühlt haben, weil man mit 10,3 Prozent allein keinen großen Gestaltungsspielraum hat.

Sowohl Oberbank als auch Raiffeisen Landesbank sollen aber kein gesteigertes Interesse daran haben, ihre Anteile an die Australier zu veräußern. Das liegt auch daran, dass die Energie AG heuer auf gutem Kurs ist und nicht zuletzt wegen Strukturmaßnahmen und eines kalten Winters ein gutes Ergebnis abliefern wird.

Derzeit gute Anlage

Derzeit liegt die Aktie in der Bewertung bei 19,30 Euro, was einen Unternehmenswert von 1,72 Milliarden Euro ergibt. Wie die Bewertung im Herbst ausfällt, ist dennoch unklar. Denn die Firma Finadvice führt ihre Bewertung auf Basis der Mittelfristprognose und der aktuellen Zahlen durch. Nichtsdestotrotz ist die Energie AG für die Aktionäre wegen der Mindestdividende ein Geschäft. Die Entflechtung der beiden großen Stromversorger findet nicht auf allen Ebenen statt. Bei der Neustrukturierung der gemeinsamen Stromvertriebsfirma Enamo ist man kurz vor dem Finale.

