Der Fingerabdruck als Schlüssel zum Erfolg

LINZ. Alle 40 Sekunden geht in Deutschland ein Schlüssel verloren. Laut Versicherungen entsteht dadurch ein jährlicher Schaden von rund 100 Millionen Euro.

Bei der ekey-Lösung wird die Haustüre mittels Fingerabdruck geöffnet. Bild: Thomas Moser

Die Linzer Firma ekey könnte dieses Problem lösen: Sie hat sich auf Zutrittslösungen per Fingerabdruck spezialisiert.

"Wir haben mittlerweile eine Million Benutzer und sind damit der Marktführer in Europa", sagt Leopold Gallner, Mitgründer der Firma und seit 2014 Alleineigentümer. Von Linz aus werden die Fingerprint-Schlösser in mehr als 70 Länder exportiert. Das Augenmerk liegt auf Österreichs Nachbarländern. "Der Heimmarkt Österreich wäre zu klein", sagt Gallner. Die Exportquote liegt bei 73 Prozent.

In der Linzer Zentrale, einem Hochhaus auf dem voest-Gelände, sind Entwicklung, Produktion und Verwaltung auf zwei Stockwerken konzentriert. Im kommenden Jahr kommt ein drittes hinzu. "Wir planen für 2017 einen Umsatz von zwölf Millionen Euro, dafür müssen wir ausbauen." Heuer rechnet Gallner mit zehn Millionen Euro Umsatz. 18 Prozent des Umsatzes werden jährlich in Forschung und Entwicklung investiert. Mit dem Wachstum steigt auch die Mitarbeiterzahl auf rund 80 Beschäftigte.

Rund 60 Prozent der Zutrittslösungen gehen derzeit in den Privatbereich. Mit allen namhaften Türherstellern ist ekey im Geschäft. 2017 will Gallner eine Nachrüstlösung für bereits bestehende Türen auf den Markt bringen, die von den Hausbesitzern in Eigenregie montiert werden kann. (sd)

Sicherheit: Der Fingerabdruck sei nicht nur praktischer als Schlüssel, Karten und Codes, er ist vor allem fälschungssicherer, argumentiert ekey-Chef Leopold Gallner. „Es ist tausend Mal schwieriger die Daten zu knacken.“ Weil noch nie zwei idente Fingerabdrücke gefunden wurden, geht die Wissenschaft von der Einzigartigkeit des Fingerprints aus.

