"Der 12. Oktober wird gefährlich"

LINZ. Wahlzuckerl: Finanzminister Schelling warnt vor Milliarden teuren Beschlüssen vor der Wahl im Oktober.

Die letzte Sitzung vor der Nationalratswahl könnte gefährlich werden, sagt Finanzminister Hans Jörg Schelling im OÖNachrichten-Interview und erinnert an eine Sitzung 2008, die uns bis heute Milliarden kostet.

OÖNachrichten: Facebook, Apple, Google machen in Europa hohe Gewinne, zahlen hier aber keine Steuern. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die EU-Finanzminister das mit einer Digitalsteuer in den Griff bekommen?

Schelling: Man muss das in den Griff bekommen, hier geht es um die Absicherung der Steuereinnahmen. Und die europäische Politik ist schon spät dran. Unser Ansatz ist die digitale Betriebsstätte. Dort, wo die Wertschöpfung stattfindet, sollen auch Steuern bezahlt werden. Die Übergangslösung ist nicht unumstritten, weil hier auf den Umsatz abgestellt wird. Österreich ist das nicht ganz fremd, denn die Bankenabgabe zielte nicht auf den Gewinn, sondern auf die Bilanzsumme ab. Wir wollen auf OECD- und EU-Ebene etwas ändern, und ich möchte bilateral mit Irland verhandeln. Es wird nicht leicht, daher müssen wir auf allen Ebenen ansetzen.

Sonst brechen uns die Steuern weg.

Mein Schweizer Kollege hat das gut ausgeführt. 85 Prozent aller Buchungen in der Schweiz erfolgen über Plattformen (wie etwa booking.com oder Trivago; Anm. d. Red.). Die Firmen zahlen 14 bis 20 Prozent an die Plattform in Holland. Dort wird der Gewinn versteuert. In der Schweiz verringert die Gebühr aber die Steuergrundlage. Also hat der Schweizer Kollege den doppelten Schaden.

Sie haben gesagt, Sie würden gerne als Minister weiter arbeiten, wenn Sie gefragt würden. Das wird sich noch weisen. Was aber ist Ihre vorläufige Bilanz?

Die Lösung der Heta war wichtig für den Finanzplatz. Die Steuerreform hat tatsächlich einen Wachstumsschub gebracht. Das Wachstum liegt sogar heuer über jenem Deutschlands. Unter Londoner Finanzinvestoren gilt Österreich als Vorbild. Und bei der Ausgabe der Anleihe mit einer Laufzeit über 100 Jahre wollten wir eine Milliarde Euro aufnehmen. Nach sechs Stunden lag die Nachfrage bei elf Milliarden, und das zu Zinsen, die unter jenen einer zehnjährigen US-Anleihe liegen.

Erstmals einen Budgetüberschuss als Finanzminister zu verkünden, wäre aber schon noch fein.

Das ist ein wichtiges Ziel, das zu erreichen. Und zwar so, dass man es nachrechnen und nicht nur behaupten kann. Die letzten Verfehlungen stammen aus der Stadt Wien und der Sozialversicherung. Wir brauchen aber diese Firewall, in guten Zeiten müssen Überschüsse erzielt werden.

Wenn Sie sich die Versprechungen im Wahlkampf vor Augen führen: Ist das Unvernunft oder überbordende Euphorie, was da an Milliarden versprochen wird?

Ich werde weiter warnen, kollektiven Unfug zu machen. Beschlüsse aus der letzten Sitzung 2008 haben dazu geführt, dass uns vier Milliarden Euro jährlich nachhängen. Hätte ich die heute, wäre ich heute hochweiß. Unser Vorschlag: keine budgetrelevanten Beschlüsse ab Auflösung des Parlaments. Vorigen Mittwoch war ich im Parlament. In drei Stunden habe ich Anträge für 1,5 Milliarden Euro erlebt. Es wurde keiner beschlossen, aber die Anträge waren da. Der 12. Oktober ist ein gefährliches Datum, um unsinnige Wahlzuckerl zu platzieren.

Und wie sehen Sie die Versprechen für die Zeit nach der Wahl bzw. deren Gegenfinanzierung?

Es stimmt, man kann einen Teil über Wachstum finanzieren. Aber wir brauchen eine verfassungsrechtliche Schuldenbremse. Was wir derzeit haben, ist zahnlos. Die Gesamtausgaben im Budget dürfen nicht stärker als die Inflation steigen. Und man muss bei den Ausgaben die vielen Möglichkeiten der Einsparung finden. Das geht nicht so, wie es teilweise suggeriert wird, dass man auf den Knopf drückt und fünf Milliarden einspart. Was wir von den Vorschlägen noch nicht kennen, sind die Ausprägungen, ob das jetzt die Änderungen bei der Körperschaftssteuer oder bei den Familien sind. Das sind Wahlprogramme und keine Regierungsprogramme. Letzteres wird mit handfesten Daten und Zahlen unterlegt sein. Machbar ist vieles, was vorgeschlagen wurde, ist jedenfalls ambitioniert.

Wie kann man den Standort steuerlich attraktiver machen?

Wie kann Österreich als Standort für Investoren attraktiver werden? Darüber diskutierte Finanzminister Hans Jörg Schelling auf Einladung der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer, der Steuerberatungskanzlei pwc und der OÖNachrichten mit 300 Besuchern am Montag im Wifi.

Anette Klinger von der IFN Holding plädiert für eine Senkung der Körperschaftsteuer auf 20 Prozent und eine Freistellung nicht entnommener Gewinne. Gleichzeitig kritisiert sie die geplante Änderung des Mehrwertsteuersystems auf EU-Ebene als zu bürokratisch.

Die pwc schlägt vor, bei der Wirtschaftsprüfung mit Augenmaß vorzugehen. „Bei Großen sind das ganze Jahr Prüfer da.“

