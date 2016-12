Daten-Sicherheit für Industrie

LINZ. Strugl will ein Zentrum für Cyber-Sicherheit & Industrie.

In Hagenberg sieht Michael Strugl das Zentrum für Datensicherheit der Industrie Bild: Weihbold

Oberösterreich soll zum Zentrum für Cyber-Sicherheit für die Industrie werden. Das kündigt Wirtschaftslandesrat Michael Strugl (VP) im Gespräch mit den OÖNachrichten an. Nach Besuchen im Silicon Valley (USA) und in der IT-Start-up-Szene in Israel ist für Strugl klar, dass Oberösterreich Aufholbedarf, aber auch Chancen hat. "Wir investieren in die Digitalisierung, in künstliche Intelligenz, müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass andere Länder da weiter sind", sagt Strugl. Mit diesen wolle man sich vernetzen und die eigenen Stärken herausarbeiten.

Oberösterreich als etabliertes Industriebundesland würde sich da als Zentrum für Datensicherheit der Industrie anbieten, sagt der Politiker. Strugl will für dieses Projekt alle Experten an einen Tisch holen.

Zentrum dieser Plattform für Kompetenz im Datenbereich, die im ersten Quartal 2017 stehen soll, soll Hagenberg sein. "Wir brauchen hier ein Ökosystem für Innovation und müssen die Ausbildungskapazität erhöhen", sagt Strugl. Wobei man schon an der Johannes Kepler Universität beginnen solle, wo nicht einmal alle Informatik-Studienplätze besetzt seien. "Es wird daher auch notwendig sein, Fachkräfte und Studierende aus anderen Ländern zu holen."

Das Thema Cyber-Sicherheit wird an Brisanz gewinnen. Die Hackerattacken auf oberösterreichische Industriebetriebe legen nahe, dass auch die Nachfrage nach Sicherheitssystemen besteht. In Hagenberg gebe es schon jetzt tolle Experten, wie das Beispiel Gerhard Eschelbeck zeige, der in Hagenberg lehrte und nun oberster Sicherheitschef von Google in Kalifornien ist.

Strugl will sich auch an Israel ein Beispiel nehmen, wo viel Kraft und Geld investiert werden, junge IT-Experten zum Gründen von Start-ups und deren Wachstum zu bewegen. "300 israelische IT-Firmen notieren an der Nasdaq", sagt Strugl. (dm)

Mehr zum Thema