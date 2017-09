Das Beteiligungsreich von Raiffeisen ist stark gewachsen

Raiffeisen Oberösterreich: Die Zahl der Beteiligungen sank seit Schallers Amtsantritt um ein Drittel, der Wert stieg um ein Drittel.

Heinrich Schaller: Beteiligungen bringen Geld Bild: Raiffeisen

Der jüngste Zukauf ist beachtlich. 3750 Mitarbeiter erwirtschaften beim oberösterreichischen Personaldienstleister TTI 160 Millionen Euro Umsatz. Eine Holding, an der zwei Gesellschaften von Raiffeisen Oberösterreich 90 Prozent halten, übernimmt von Gründer Johann Höfler, der keinen Nachfolger hat und sich vorerst eine Minderheitsbeteiligung behält.

Es ist dies für Invest-AG-Chef Andreas Szigmund und die anderen Beteiligungsmanager der Raiffeisenlandesbank keine ungewöhnliche Aktion. Denn auch fünf Jahre nach dem Abgang von Ludwig Scharinger als Generaldirektor hat Raiffeisen Oberösterreich seine Beteiligungsstrategie zwar verändert, aber bei weitem nicht aufgegeben.

Im Gegenteil. Zwar ist die Zahl der Beteiligungen von 500 auf 350 gesunken, der Wert der Anteile ist dagegen seit Beginn 2012 massiv gestiegen, zumal bei den Schwerpunktbeteiligungen wie voestalpine oder Amag. Das sind langfristige Beteiligungen, genau wie die Energie AG, die Salinen oder die Vivatis-Gruppe mit ihren Marken wie Knabbernossi oder Maresi sowie Efko.

Während Generaldirektor Heinrich Schaller mit seinem Beteiligungsvorstand Reinhard Schwendtbauer die Zahl der Beteiligungen straffte, stieg der Wert der Beteiligungen (ohne Finanzbeteiligungen) um ein Drittel (die Dividenden sind darin noch nicht berücksichtigt). Viele Zwischengesellschaften und auch einige Leasinggesellschaften wurden zugesperrt. Davon waren aber die wenigsten operativ tätig.

Gleichzeitig wurden neue Beteiligungen eingegangen. 2012 sicherten sich Invest AG und der OÖ Beteiligungsfonds drei Viertel an der ehemaligen Philips Diktiergeräte, die in Speech Processing Solutions umgetauft wurde.

2013 übernahmen die beiden Beteiligungsfirmen insgesamt 43 Prozent an Lenzing Plastics, 2015 folgte eine Minderheitsbeteiligung bei RadarServices Smart IT-Security in Wien, 2016 bei Global Hydro Energy in Hofkirchen im Mühlkreis. Gut ein Viertel übernahm die Invest AG voriges Jahr auch an der SPL Tele-Gruppe im niederösterreichischen Wolkersdorf.

Heuer mit Teufelberger

Heuer ließ man durch einen Einstieg bei der Welser Teufelberger Gruppe aufhorchen, an der Raiffeisen insgesamt knapp 28 Prozent übernahm. Die RLB-Firmen unterstützten den Seile-Spezialisten bei der Übernahme eines italienischen Mitbewerbers, den man vom russischen Eigentümer erwarb. Die RLB-Firmen beteiligten sich an einer Teufelberger-Gesellschaft nicht zuletzt deshalb, weil die Dimension für den Welser Industriebetrieb gewaltig war und deshalb bewältigt werden konnte. 14,28 Prozent wurden auch an der Firma Agilox in Vorchdorf gekauft.

Während früher bisweilen gemutmaßt worden war, Raiffeisen würde aus der Not eine Tugend machen und bei Kunden mit Problemen Fremd- zu Eigenkapital machen, sagt Schaller heute im OÖN-Gespräch, dass ein Einstieg nur dann erfolge, wenn alle Prüfungen für eine Finanzierung sprächen. Dies gelte auch für Finanzierung mit Venture-Kapital bei Start-ups. Denn auch in dieser Szene sind die Raiffeisen-Leute aktiv.

Eine der wesentlichen Vehikel der Beteiligungspolitik ist die Invest AG, an der die RLB knapp und die Raiffeisengruppe mehr als die Hälfte hält. Auch über den OÖ Beteiligungsfonds und die Raiffeisen KMU Beteiligungs AG stellt man Beteiligungskapital zur Verfügung.

Hypo Salzburg bald ganz?

Und während die Beteiligungsfirmen in der Regel einen Horizont von fünf bis zehn Jahren haben, ehe sie wieder aussteigen, gilt das für die Finanzbeteiligungen nicht. Die knapp zehn Prozent an der RBI und die knapp 50 Prozent an der Hypo Oberösterreich sind langfristige Engagements.

Ebenso wie an der Salzburger Hypo, an der die RLB ohnehin durchgerechnet mehr als 70 Prozent hält. Möglich, dass hier die anderen Aktionäre ausgekauft werden. Schaller dementiert das jedenfalls nicht.

