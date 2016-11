Chinesen blitzen bei Ski Fischer ab

RIED/PEKING. Wintersport: Das bevölkerungsreichste Land der Welt hat wegen Olympia 2022 in Peking den weißen Sport auf dem Radar. Österreich hat beim Aufholprozess Vorrang.

In China entstehen viele Skiresorts, aber mit veralteter Technik. Bild: EPA

Die Österreicher dürfen stolz sein auf ihren internationalen Ruf im Skigeschäft. Chinas Volkswirtschaft will sich auf die Olympischen Spiele 2022 in Peking vorbereiten und sieht dabei rot-weiß-rote Firmen als erste Ansprechpartner.

"Wir haben Anfragen verschiedenster Investoren, bis dahin, dass sie ganze Skifirmen kaufen wollen", sagt Franz Föttinger, der Geschäftsführer von Fischer Sports in Ried und Sprecher der österreichischen Skierzeuger.

Fischer ist nicht zu haben

Fischer sei aber nicht zu kaufen. Die Innviertler hatten bis 2008 eine Tochterfirma in China, weil in den Riesenmarkt große Hoffnungen gesetzt wurden – die sich nicht realisieren ließen. "Die Entwicklung ging nicht so schnell. Wir haben heute einen Generalimporteur", sagt der Manager. Die Nachfrage sei nicht sehr groß und betreffe in erster Linie Ausrüstung im Preiseinstiegsbereich: "Es gibt derzeit kein Qualitätsbewusstsein. Nur der Preis entscheidet. Da ist für höherpreisige Erzeuger nichts zu verdienen." Wichtigste Exportmärkte für Fischer sind Deutschland, Skandinavien, die USA und sogar Russland.

China gewinne aber an Bedeutung, sagt der Oberösterreicher Siegfried Mader, der eineinhalb Jahre lang im Reich der Mitte mit dem Aufbau von Skiresorts zu tun hatte: "Der Stellenwert westlicher Marken ist groß. Wer auf sich etwas hält, fährt zum Beispiel deutsche Autos. Die Skiverleiher schauen drauf, europäische Top-Marken zu bekommen. So ziemlich alle wissen, dass Österreich die Wiege des Skisports ist."

300 Millionen Kunden gesucht

Derzeit soll es fünf Millionen Skifahrer in China geben. Viele probieren nur einmal, auf Skiern zu stehen. Weil das beim Einstieg keinen Spaß mache, kämen sie nicht wieder. Selbst den Skilehrern mangle es an Können. Sie vermögen deshalb das Vergnügen ihrer Schüler kaum zu steigern.

Die Regierung will den Wintersport aber wegen der Olympischen Spiele 2022 ausbauen. Bis dahin sollen 300 Millionen Menschen für die olympischen Sportarten begeistert werden. Parallel dazu soll die Wirtschaft ein Angebot entwickeln. Deshalb sucht sie derzeit in Österreich nach Kooperationspartnern und und will ganze Firmen kaufen. Offensichtlich gibt es kein Verkaufsinteresse. Die Firmeneigentümer müssen befürchten, dass eine neue Billigkonkurrenz entsteht. Die Fertigungstechnik könnte nach Ostasien exportiert und dort zu Tiefpreisen produziert werden. Für Käufer hätten also die Marke und die Produktionstechnik einen Wert, nicht der alpine Standort.

Österreich hat auch im Seilbahnbau und bei Karten- und Zutrittssystemen große internationale Reputation. Die Unternehmen sind wie die Skierzeuger großteils am chinesischen Markt aktiv, sind aber ebenfalls noch mit spärlicher Nachfrage konfrontiert. Vorrang haben auch für sie kaufkräftigere Auslandsmärkte in Europa und Nordamerika. (dm/le)

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema