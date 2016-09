Breitschopf trotzt dem schwierigen Küchenmarkt

DIETACH. Dietacher Familienunternehmen konnte binnen zehn Jahren den Umsatz verdoppeln.

Etwa 2000 Küchen werden jährlich in Dietach gefertigt. Bild: Breitschopf

"In den vergangenen zehn Jahren ist es für unsere Küchen hervorragend gelaufen", sagt Johann Breitschopf. Seine gleichnamige Küchenfirma habe trotz Krise in diesem Zeitraum den Umsatz auf derzeit knapp 25 Millionen Euro verdoppeln können. Heute, Freitag, wird am Firmensitz in Dietach aber nicht nur auf die Geschäftsentwicklung, sondern vor allem auf das 60-Jahr-Jubiläum des Unternehmens angestoßen.

Der richtige Zeitpunkt

1956 gründete Breitschopfs Vater, ebenfalls ein Johann, eine Tischlerei in Dietach. "Mein Vater hat sich früh auf Küchen spezialisiert, die Idee hat er von seinem vorherigen Arbeitgeber mitgenommen", sagt der Firmenchef, der seit 1986 im Unternehmen arbeitet und es seit 1991 führt. Es sei damals der richtige Zeitpunkt gewesen, nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs der Wohlstand und aus den USA wurde die Idee der Einbauküche auch nach Österreich gebracht.

Die für Breitschopf wahrscheinlich einschneidendste Entscheidung fiel Mitte der 1970er-Jahre, als für die schnell gewachsene Firma die Frage Direktvertrieb oder Fachhandel auftauchte. Johann Breitschopf senior entschied sich für den Direktvertrieb, und das hat sich bis heute nicht geändert. "Daher können wir ein sehr hochwertiges Produkt, bei dem das Preis-Leistungs-Verhältnis passt, anbieten", sagt Breitschopf, der knapp 60 Prozent am Unternehmen hält, der Rest gehört Schwester Anna Postlbauer. Heute werden pro Jahr in Dietach etwa 2000 Küchen produziert.

Das Erfolgsgeheimnis liege darin, dass man keine Massenküchen produziere, sondern individuell auf die Kundenwünsche eingehen könne. "Wir sind sehr spezialisiert, es gibt nicht viele, die ein so großes Wissen rund um Planung und Installation von Küchen haben", sagt Breitschopf.

Neben dem Heimmarkt Oberösterreich hat das Unternehmen seine Fühler in den vergangenen Jahren auch in andere Bundesländer ausgestreckt. "Das Gebiet rund um Wien ist unser zweitwichtigster Markt", sagt Breitschopf. Bedient wird dieser von einem Vertriebsstandort in Brunn am Gebirge. Daneben gibt es Standorte nahe Graz, Salzburg und Villach sowie in Mürzzuschlag. Das nächste Ziel sei mit Osttirol anvisiert, wo Breitschopf mit einem Verkäufer gestartet ist.

