Breitbandausbau ist "das Gebot der Stunde"

LINZ. Wirtschaftsbund für bessere Versorgung der ländlichen Gebiete und Vorpreschen bei 5G.

IT-Landwirt Harald Gruber Bild: OÖN

2010 wollte der Mühlviertler Landwirt und IT-Jungunternehmer Harald Gruber seinen Hof zukunftsfit machen. Allein, es fehlte die Infrastruktur. Der Anknüpfungspunkt an ein Glasfasernetz lag sechs Kilometer entfernt im Zentrum von Bad Zell. Gruber schritt zur Tat und grub selbst eine Verbindung. 70.000 Euro investierte er.

Heute führt er nicht nur einen Bio-Bauernhof, sondern an diesem Standort auch sein Unternehmen 4KANT Media & IT. Im Hof sind weitere IT- und andere Unternehmen eingemietet. Insgesamt arbeiten dort 12 Menschen. "Menschen, die dort arbeiten können, wo sie wohnen, und nicht pendeln müssen", sagt Gruber.

Gruber ist nicht nur Vorzeigeunternehmer, sein Fall ist auch symptomatisch für die Probleme mit der Breitbandversorgung auf dem Land. Denn der Breitbandatlas des Infrastrukturministeriums gebe nur Auskunft darüber, dass irgendein Punkt in einer Gemeinde mit Hochleistungsinternet versorgt ist, aber nicht, wie gut die Versorgung insgesamt ist, sagt Wirtschaftsminister Harald Mahrer. Derzeit sei die Versorgung in Oberösterreich nur im Großraum Linz/Wels zufriedenstellend.

Mahrer und Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer fordern, dass privat und öffentlich insgesamt zehn Milliarden Euro für Breitband investiert werden (mit einer Übertragungsrate von mindesten 100 Mbit/Sekunde), allein für Oberösterreich 1,7 Milliarden Euro: "Das Gebot der Stunde".

Mahrer will außerdem erreichen, dass Österreich zu einer Pilotregion für den Ausbau eines 5G-Mobilnetzes wird. Diesen Standard benötigt man etwa für autonomes Fahren. Dies würde 30 bis 40 Milliarden Euro an Wertschöpfung und 30.000 bis 40.000 hochwertige Jobs zusätzlich bringen. (dm)

