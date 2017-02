Brau Union profitierte von Steuerreform und Touristen

LINZ. Braukonzern zieht Bilanz: Trotz schwierigen Marktumfeldes übersprang der Umsatz im Vorjahr die 700-Millionen-Euro-Marke.

Brau-Union-General Markus Liebl (l.) und Viktor Gillhofer (Geschäftsfeld Lebensmittelhandel) Bild: Brau Union/Vogus

Brau-Union-Generaldirektor Markus Liebl leitet sein Resümee über das vergangene Geschäftsjahr mit einem kleinen Lamento ein. "Ich weiß, wir Brauer sind mit dem Wetter nie zufrieden. Aber der besonders durchwachsene Sommer 2016 war für den Getränkemarkt nicht ideal." Hinzu kam noch die Zielpunkt-Insolvenz. "Im Osten Österreichs war Zielpunkt ein ganz wichtiger Kunde von uns", bedauert Liebl. Dass der marktführende Getränkekonzern dennoch im Vorjahr zufriedenstellend abschnitt, ist auf ein paar positive Faktoren zurückzuführen.

"Was uns half, war die Steuerreform", erzählt Gastronomie-Geschäftsführer Andreas Hunger. "Den Leuten an den Stammtischen blieb mehr Geld für Bier im Börsel." Liebl ergänzt: "Wir profitierten auch vom steigenden Tourismus in Österreich. Das spülte mehr Gäste in die Gastronomiebetriebe." Zudem zeigten eine Neukundenoffensive, die 500 zusätzliche Gastronomiebetriebe brachte, aber auch Export- und Marketingaktivitäten ihre Wirkung. Letztendlich gelang es der Brau Union, ihren Bierabsatz inklusive Export um 1,2 Prozent gegenüber 2015 zu steigern. Der Umsatz kletterte um 2,5 Prozent auf 707 Millionen Euro.

Heuer will der Konzern seine Auswahl an Getränken und Bieren weiter verbreitern. Zu den 14 Biermarken – Gösser, Puntigamer und Zipfer sind die bedeutendsten – und mehr als 100 verschiedenen Sorten kommen zusätzliche Spezialitäten. Anfang März wird etwa eine neue, in Zipf produzierte Hopfen-Limonade namens Hops in den Handel gelangen. Mit der Produktneuheit seien die Österreicher Vorreiter im Mutterkonzern Heineken: "Konzernintern schaut halb Europa auf uns und wie sich unsere Neuheit entwickeln wird", sagt Marketingdirektor Andreas Stieber.

Starkes Wachstum mit Cider

Seit 2015 vertreibt die Brau Union mit Strongbow die größte Cider-Marke der Welt. Dieser Apfelwein verzeichnete in Österreich starke Wachstumsraten zwischen 50 und 118 Prozent. Stieber: "Den Absatz wollen wir bis 2018 auf 15 Millionen Flaschen im Jahr verdreifachen."

Für 2018 sieht allerdings Gastronomie-Chef Hunger weitere Herausforderungen auf den Konzern zukommen: "Das ab Mai geltende generelle Rauchverbot wird in der Gastronomie ganz sicher zu deutlichen Einbußen führen, die auch wir spüren werden."

