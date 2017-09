Brau Union: Liebl zieht sich zurück, Norweger folgt

LINZ. Der langjährige Chef des Brauereikonzerns gibt mit Jahresbeginn die operative Führung ab.

In Österreichs größtem Brauereikonzern, der Brau Union, wird der Generationswechsel eingeläutet. Der langjährige Vorstandsvorsitzende Markus Liebl (62) übergibt mit Jahresbeginn an den Norweger Magne Setnes (47).

Liebl bleibt dem zum Heineken-Konzern gehörenden Unternehmen vorerst aber für weitere zwei Jahre erhalten – als Chef der Brau Union AG. Zu dieser Holding gehören unter anderem die Exportfirma der Brau Union sowie die Vereinigten Kärntner Brauereien. Er wechselt auch in den Aufsichtsrat der Brau Union Österreich. "Wir gewährleisten damit einen fließenden Übergang", sagt Liebl, dessen Aufgabe es sein wird, Setnes auf dem österreichischen Markt einzuführen. Für die Linzer Belegschaft ist Setnes kein Unbekannter. Der Norweger, der in den Niederlanden studiert hat und seit Jahren für den Heineken-Konzern tätig ist, war bereits von 2013 bis 2015 für die Brau Union Österreich tätig. Der Techniker verantwortete damals die Bereiche Produktion und Logistik. Zuletzt war Setnes in den Niederlanden für Innovationsmanagement tätig. In den kommenden Wochen wird er wieder nach Linz wechseln.

Ein weiterer Wechsel wurde gestern, Freitag, auch bekanntgegeben. Viktor Gillhofer, bisher in der Führung der Brau Union für die Großkunden verantwortlich, wird mit Februar 2018 nach Serbien gehen. Der Manager, der als potenzieller Kandidat für die Nachfolge von Markus Liebl gehandelt wurde, wird den Vorstandsvorsitz von Heineken Serbien übernehmen. Seine Nachfolge in Österreich wiederum ist noch offen. (sd)

