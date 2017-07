Borkenkäfer setzt den Wäldern in Oberösterreich derzeit stark zu

LINZ. Preise für geschlagenes Holz dürften aber stabil bleiben, weil Bauholz gefragt ist.

Vom Borkenkäfer befallene Bäume müssen so rasch wie möglich aus dem Wald entfernt werden. Bild: Weihbold

"Jeder, der kann, ist gerade im Wald. Es ist ärger als in den letzten Jahren mit dem Käfer", sagt die Bauernkammern-Bezirksobfrau von Perg, Rosemarie Ferstl. Sie spricht von einem "massiven Käferproblem", das die Wälder ihrer Region betrifft.

Und tatsächlich: Der Befall mit Borkenkäfer ist derzeit auf Grund der langen Trockenphase ein großes Thema bei vielen Waldbesitzern Oberösterreichs. Besonders in unserem Bundesland sowie in Niederösterreich vermehren sich diese Schädlingspopulationen derzeit rasant, weiß Ferdinand Reisecker, Landesobmann der Holz- und Sägeindustrie in der Wirtschaftskammer.

"Das Käfer-Problem ist sehr akut, auch wenn der Regen der vergangenen Tage geholfen hat", so Reisecker. Besonders Fichten, die den Hauptbestand unserer Wälder ausmachen, sind wegen ihrer flachen Wurzeln anfällig für den Befall der Schädlinge, weil sie durch den Wassermangel stark geschwächt wurden.

Auch die Landwirtschaftskammer bestätigt, dass der Käferbefall derzeit sehr massiv, wenngleich regional unterschiedlich ist. "Ob wir bereits den Höhepunkt erreicht haben, werden die nächsten Monate zeigen. Brisanz hat das Thema jedenfalls, eventuell wird es in ein paar Wochen noch dramatischer", sagte Gerald Buchberger, stellvertretender Abteilungsleiter der Abteilung Forst und Bioenergie auf der Gugl zu den OÖNachrichten.

Rasches Handeln gefragt

Die Waldbesitzer sind angehalten, ihren Baumbestand zu kontrollieren und die bereits geschädigten Bäume und den angrenzenden Bestand zu schlägern. Die professionellen Waldbewirtschafter sind ohnehin ständig dahinter, weiß Reisecker, der mit seiner Firma Holz Reisecker in Rossbach im Innviertel ein Sägewerk mit 25 Mitarbeitern betreibt.

Die größere Gefahr für die Verbreitung des Ungeziefers geht von den Kleinwald-Besitzern aus, die nicht regelmäßig den Baumbestand prüfen und ihren Wald nicht so aktiv bewirtschaften. Hier kann sich der Käfer rasant vermehren.

Die klare Empfehlung der Forstexperten lautet: Rasch die Bäume aus dem Wald entfernen und das Schadholz aufarbeiten.

Mehr Schadholz als im Vorjahr

Reisecker rechnet auf Grund der jetzigen Situation schon mit einer größeren Schadholzmenge als im Vorjahr. Dennoch geht er von stabilen Preisen aus, weil "die Holz- und Sägeindustrie ist aufnahmefähig", wie er sagt.

Die Bauern bräuchten keinen Preisverfall fürchten, weil die Nachfrage von Privaten, Gewerbe und öffentlicher Hand für Bauholz stabil sei. Ob heuer mehr Schadholz wegen des Käfers als 2016 anfällt, getraut sich Buchberger von der Bauernkammer noch nicht abschätzen. "Einen beachtlichen Teil der Holzmenge wird es aber auf jeden Fall ausmachen." Er sieht sehr wohl eine finanzielle Belastung auf die Landwirte zukommen, weil die Wertminderung des Holzes durch den Schädlingsbefall spürbar sein werde.

