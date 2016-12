"Beim Motorrad, nicht beim Auto findet E-Mobilität statt"

MATTIGHOFEN / WELS. KTM-Chef Stefan Pierer über die Zukunft des E-Antriebs und das sechste Rekordjahr in Folge für den Innviertler Motorradbauer.

Der Innviertler Motorradhersteller KTM fährt der Konkurrenz davon. Bild: KTM

200.000 Motorräder wird die KTM-Gruppe mit Zentrale in Mattighofen heuer in Summe verkaufen. Das entspricht erneut einem Anstieg von rund zehn Prozent. Der Anteil der E-Fahrzeuge ist noch verschwindend gering, auch wenn seit vier Jahren Geländefahrzeuge auf Elektrobasis angeboten werden. Firmenchef Stefan Pierer rechnet aber, dass sich der E-Antrieb im Zweiradbereich langfristig durchsetzen wird: "Die E-Mobilität wird beim Motorrad, nicht beim Auto stattfinden." Noch sei das E-Bike für KTM kein Geschäftsmodell: "Die Kosten für die Batterien fressen derzeit die Marge auf", sagt Pierer. In den kommenden fünf Jahren werde sein Unternehmen aber eine Reihe von Zweirad-Konzepten mit E-Antrieben präsentieren.

Das Geld verdient der Motorradhersteller derweil im angestammten Bereich. Bei einem Umsatz von 1,35 Milliarden Euro wird KTM im zu Ende gehenden Geschäftsjahr ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von rund 120 Millionen Euro erzielen (2015: 95 Millionen Euro). Wachstumstreiber sei die seit 2013 zum Konzern gehörende Zweitmarke Husqvarna. Ihr Erfolg überrascht selbst Pierer: "Als ich vor 25 Jahren in die Branche gekommen bin, war Husqvarna in ihrer Nische führend – jetzt wieder."

Das Wachstum der Gruppe schlägt sich auch in der Beschäftigtenzahl nieder. Die KTM-Mutterfirma KTM Industries AG mit Sitz in Wels, zu der auch WP und Pankl gehören, hat heuer 500 Mitarbeiter aufgenommen, den Großteil davon in Österreich. Denn trotz aller Kritik ist Pierer vom Wirtschaftsstandort Österreich überzeugt. "Es wäre soviel mehr möglich, wenn bei Arbeitsflexibilisierung, Lohnkosten und Bürokratie auch nur ansatzweise etwas getan würde. Wir könnten Weltklasse sein."

Das Innviertel bezeichnet Pierer als die "Industrieregion Österreichs". 120 Millionen Euro hat sein Innviertler Unternehmen heuer investiert. Im kommenden Jahr sollen es 140 Millionen Euro werden. Die Hälfte davon fließe in die Modellentwicklung. Pierer kündigt vor allem bei Husqvarna eine Modelloffensive an.

Auch das erst vor einem Jahr eröffnete Logistikzentrum in Munderfing wird erneut erweitert. Denn dem "sechsten Rekordjahr" in Folge sollen weitere folgen: Bis 2020 will KTM die Produktion allein im Innviertel von 135.000 auf 200.000 Stück steigern.

