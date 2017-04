Behördenfehler: Gartner muss nur 4000 statt 824.000 Euro Strafe zahlen

LAMBACH. Gericht reduziert Bußgeld - Beschäftigung ungarischer Lkw-Fahrer bleibt aber umstritten.

Dem Lambacher Spediteur wird weiter vorgeworfen, dass er Sozialabgaben zu Unrecht nicht in Österreich zahlt. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Das Speditionsunternehmen Gartner beschäftigt mehr als 1000 ungarische Lkw-Fahrer. Rund um diese umstrittene Praxis herrscht nun erneut Wirbel. Die Frage ist, ob die Leute in ihrem Heimatland oder bei uns angemeldet werden müssen.

Für Gartner gab es dabei gestern, Montag, eine gute und eine schlechte Nachricht vom Landesverwaltungsgericht (LVwG).

Das Gericht hat in seinem Erkenntnis eine von der Bezirkshauptmannschaft (BH) Wels-Land ausgesprochene Geldstrafe gegen Gartner von 824.250 auf nur noch 4000 Euro reduziert. Firmenchef Richard Gartner hatte sich gegen das Bußgeld zur Wehr gesetzt.

Unterlagen fehlten in Lambach

Es geht um die Beschäftigung von 1099 ungarischen Lkw-Fahrern. Die BH warf Gartner vor, bestimmte Unterlagen für diese Personen nicht am Firmensitz in Lambach zur Kontrolle bereitgehalten zu haben. Für die Bestrafung hatte die BH das seit Jahresbeginn geltende Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz angewandt, das eine Strafe pro betroffenem Arbeitnehmer vorsieht. Diese Kumulation brachte den hohen Geldbetrag. Das LVwG sah das anders. Es sei das bis Ende 2016 geltende Arbeitskräfte-Überlassungsgesetz anzuwenden. Dieses sieht unabhängig von der Zahl der betroffenen Personen eine Geldstrafe zwischen 500 und 5000 Euro vor.

Nun zur schlechten Nachricht: Trotz der massiven Strafreduktion kann sich das Unternehmen nicht zurücklehnen. Wie andere Transporteure und Spediteure trägt Gartner seit längerem einen Konflikt mit den heimischen Behörden und der Finanz aus, die gestern Rückenwind vom LVwG bekamen. Das Gericht urteilte in seinem Erkenntnis nämlich auch, dass es sich um eine "Arbeitskräfte-Überlassung" handelt, wenn Fahrer der ungarischen Gartner-Tochter für die Muttergesellschaft in Österreich arbeiten.

Das hätte zur Folge, dass die Steuern und Sozialabgaben für die Ungarn in Österreich gezahlt werden müssten. Gartner macht das aber in Ungarn. Der Firmenchef war gestern nicht erreichbar.

"Wir arbeiten mit unserer ungarischen Tochterfirma auf Basis eines Werkvertrags zusammen", sagte Gerald Schinagl, kaufmännischer Geschäftsführer der Gartner-Holding. Es handle sich also nicht um eine Arbeitskräfte-Überlassung, darum habe man auch die besagten Unterlagen nicht in Lambach gehabt. "Wir gehen in Ungarn völlig korrekt vor", sagte Schinagl. Er betont, dass es sich bei der Tochterfirma "nicht um einen Briefkasten" handle. "Das ist ein Unternehmen mit rund 1500 Mitarbeitern." Man habe das Erkenntnis des LVwG erst gestern bekommen und müsse es genau analysieren und dann die weitere Vorgangsweise besprechen.

Spannend ist auch, wie die Behörden nun agieren. Das reduzierte Bußgeld war eine Verwaltungsstrafe. Der Streit um die Bezahlung der Abgaben selbst ist hingegen eine strafrechtliche Frage.

